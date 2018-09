Eishockey: EVL-Familientag am 3. Oktober in Lindau

Am 3. Oktober veranstalten die EV Lindau Islanders in der Lindauer Eissportarena einen Tag der offenen Tür unter dem Motto „We are family“. Jung und Alt haben laut Vereinsvorschau ab 10.30 Uhr haben die Möglichkeit, den EVL und seine Jugendarbeit kennenzulernen.

Nach der Vorstellung der Jugendmannschaften von den Jüngsten der U7 bis U17 dürfen sich Mutige auch selbst aufs Eis wagen, in einem Skills-Parcours auf die Torwand schießen, die Schussgeschwindigkeit messen lassen oder verschiedene Skatingtechniken unter Anleitung ausprobieren. Jeder Teilnehmer erhält am Ende eine kleine Überraschung für seine Teilnahme. Um 11 Uhr gibt es zudem die Möglichkeit, bei der Autogrammstunde des Oberligateams die Profis hautnah zu erleben.

Darüber hinaus wird das L2S (Learn to Skate)-Konzept der Nachwuchsabteilung des EV Lindau vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein neues und an den Fähigkeiten der Kinder orientierteres Konzept bei der Laufschule. Ähnlich wie bei einem Freischwimmerabzeichen, gibt es beim EVL für die Kleinsten ein durchorganisiertes Programm, bei dem sie altersgerecht auf dem bestmöglichen Weg an das Schlittschuhlaufen und Eishockeyspielen herangeführt werden. Dies geschieht ab dieser Saison in vier Zonen. Beginnend bei den absoluten Anfängern, die mit den Eltern aufs Eis dürfen, bis hin zu den Kindern, die so weit sind, dass sie mit voller Eishockeyausrüstung trainieren und bei den ersten Turnieren teilnehmen. Auch die Erwachsenen Begleitpersonen kommen in der Eissportarena nicht zu kurz und können sich beim Weißwurstfrühstück im Eisstüble austauschen.