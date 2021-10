Eisdisco und Publikumslauf starten wieder

Nachdem die Teams der Islanders und auch die Eiskunstlaufabteilung schon seit Wochen in der Eissportarena trainieren, kann ab dem kommenden Wochenende mit der Eisdisco nun auch das Publikum wieder in die Eissportarena Lindau, teilt der Förderverein Eissportarena Lindau mit. Am Samstag, 9. Oktober, ab 19.45 Uhr wird die Saison 2021/2022 mit der Eisdisco eröffnet. Der allgemeine Publikumslauf ist dann ab 23. Oktober wieder möglich. Das jeweils aktuelle Hygienekonzept ist zu beachten. Aktuell ist der Zutritt nur mit 3G-Nachweis und Maskenpflicht (außer auf dem Eis) und für maximal 250 Personen möglich. Schülerinnen und Schüler (mit Schulbesuch in Deutschland) die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuches unterliegen, gelten als getestete Personen (Nachweis erfolgt über amtliches Dokument der Schule).

Nach der Rekordsaison 2019/2020 mit mehr als 65 000 Besuchern in der Eissportarena Lindau und der Zwangspause in der vergangenen Saison, geht es nun wieder los im Eichwald. Die Eisdisco findet dann immer samstags von 19.45 bis 22 Uhr statt. Der allgemeine Publikumslauf wird dann zwei Wochen später, auch ab einem Samstag möglich sein.

Die Zeiten für den Publikumslauf werden am Wochenende samstags von 13.30 bis 16.15 Uhr und sonntags von 12 bis 16 Uhr sein. Unter der Woche ist Publikumslauf immer dienstags, donnerstags und freitags von 13.30 bis 15.30 Uhr möglich.

Das aktuell gültige Hygienekonzept, die Sonderöffnungszeiten in den Ferien und über die Feiertage können immer aktuell unter www.eissportarena.li nachgelesen werden. Ebenso können hier über den hinterlegten Flyer Kindergeburtstage gebucht, Eismieten vereinbart werden und die Eintrittspreise entnommen werden.