Eisbären bezwungen

Mit 6:1 hat sich Eishockey-Bezirksligist SG Lindenberg/Lindau 1b am Freitagabend in der Lindauer Eissportarena gegen die Oberstdorfer Eisbären durchgesetzt. Die Gäste reisten mit drei kompletten Blöcken an und wollten laut Spielbericht zeigen, das sie nicht zu unrecht als Favoritenschreck der Bezirksliga, Gruppe 4, gelten. Nach mehreren Begegnungen in Minimalbesetzung konnte SG-Coach Matthias Schwarzbart ebenfalls wieder auf drei Reihen zurückgreifen.

Von Beginn an zeigte das Heimteam, dass es gewillt war, die unnötige Niederlage in Lechbruck vergessen zu machen. Mit kontrolliertem Aufbauspiel wurden die Gäste im ersten Drittel ständig unter Druck gesetzt. Doch die Eisbären verteidigten geschickt und hatten in Stefan Fackler einen guten Rückhalt im Tor. Bei einigen Gegenstößen ließen die gegnerischen Angreifer durchaus ihre Gefährlichkeit aufblitzen. Torlos ging es in die erste Pause.

Danach mussten die rund 100 erschienenen Zuschauer nicht lange warten: Gut eine Minute war gespielt, als Verteidiger Mario Kustor perfekt von seinen Mitspielern bedient wurde und zum 1:0 für die SGLL traf. Doch danach war die Verteidigung der Gäste wieder für eine ganze Weile nicht zu überwinden. Zu wenig Ordnung war im Spiel der Heimmannschaft, die Eisbären besetzten die neutrale Zone geschickt und ließen die gegnerischen Angreifer kein Tempo aufbauen.

In dieser Situation zeigte die neu formierte dritte Reihe ihre Qualitäten. Mit großem Einsatz arbeitete Linus Unterkircher ein Zuspiel von Simon Lehmann bis dicht vors Tor, wo der Puck von Eric Schneider zum 2:0 über die Linie gedrückt werden konnte.

Ein Scheibenverlust an der blauen Linie, zwei präzise Pässe später stand Gästestürmer Adebahr frei vor dem Tor von Dominik Hattler, der in dieser Situation chancenlos war. Plötzlich stand es nur noch 2:1. Doch nicht einmal eine Minute später stellte die erste Reihe des Heimteams wieder den alten Abstand her. Ein Zuspiel von Zdenek Cech auf Manuel Merk, der den Puck von hinter dem Tor aufs kurze Eck brachte, verwandelte Michael Wellenberger gewohnt sicher zum 3:1. Der gleiche Torschütze und erneut Merk als Vorlagengeber stellten gut drei Minuten später sogar auf 4:1 für die SGLL.

Der kurioseste Treffer des Abends fiel kurz vor Drittelende. Eben war ein Unterzahlspiel des Heimteams zu Ende gegangen. Direkt von der Strafbank kommend wurde Mario Kustor steil geschickt. Der Gästetorwart entschied, der Scheibe entgegenzueilen, erreichte diese auch vor seinem Gegenspieler. Doch sein Befreiungsschlag landete direkt auf dem Schläger von Dominik Dahlhaus, der freistehend ins leere Tor zum 5:1-Pausenstand schoss.

Das Schlussdrittel zeigte ein ähnliches Bild wie Drittel eins: Gut vorgetragene Angriffe der Heimmannschaft und diszipliniert verteidigende Gäste. Bis eine Minute vor Ende gelang es den Gästen, ihren Kasten sauber zu halten. Dann erzielte Wellenberger seinen dritten Treffer des Abends zum 6:1 Endstand.