Einzelne Gäste bleiben lieber daheim

Probleme für Pendler, einzelne Stornierungen von Urlaubern, Mehrarbeit für Fahrdienste – so lassen sich die Folgen des Bahnstreiks auf die Wirtschaft im Landkreis Lindau zusammenfassen.

260000 Übernachtungsgäste und drei bis 3,5 Millionen Tagesurlauber zieht es jedes Jahr nach Lindau. Wie hoch der Anteil der Bahnreisenden ist, kann Carsten Holz, Geschäftsführer der Lindau Tourismus und Kongress GmbH (LTK) nicht sagen. Er verweist aber auf die außergewöhnliche Lage des Bahnhofs „mitten im touristischen Hotspot“ – direkt am Hafen bei Leuchtturm und Löwe. Weil Parkplätze auf der Insel Mangelware sind, hält die Stadt für Urlauber und Tagungsgäste sowieso spezielle Angebote bereit: Wer eine Übernachtung bucht, kann vergünstigt mit dem Zug an- und abreisen.

Noch länger als im Personen- streiken die Lokführer im Güterverkehr. Das bereitet im Landkreis Lindau aber keine Probleme. Die Folgen des Streiks für die Wirtschaft seien diesbezüglich „fast vernachlässigbar“, sagt Markus Anselment, Regionalgeschäftsführer der IHK in Lindau. Um Güter zu transportieren, nutzen die Unternehmen Lastwagen. Beispiel Hochland: Für die Warenströme spiele die Bahn „so gut wie keine Rolle“, teilt der Käsehersteller mit.

Schwerer wiegen die Folgen für Pendler oder Geschäftsreisende. Bei Hochland beispielsweise mussten in Einzelfällen Mitarbeiter Geschäftsreisen umplanen oder von der Bahn auf den Flieger beziehungsweise das Auto umsteigen.

Während auf der Strecke von Lindau über Röthenbach nach München dank des privat betriebenen Alex zumindest in regelmäßigen Abständen ein Zug verkehrt, war die Lage auf der Strecke von Lindau nach Friedrichshafen laut IHK trotz der Ersatzbusse schwierig. Gerade dort seien viele Pendler unterwegs, sagt Anselment. Zwei Dinge stören den IHK-Vertreter bei diesem Bahnstreik besonders. „Die Dauer ist unschön und die kurze Ankündigungszeit.“ Deshalb sei es vielen Berufstätigen schwer gefallen, sich auf die Zugausfälle einzustellen.

Alle Hände voll zu tun hatten wegen des Streiks auch die Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik in Scheidegg. Für die Rehaeinrichtung spielt die Bahn als Reisemittel eine erhebliche Rolle: Ein Viertel der Patienten reist mit dem Zug an. Die Klinik holt sie normalerweise in Röthenbach ab. Das hat der Bahnstreik durcheinandergewirbelt. „Die Verlässlichkeit geht verloren“, sagt Verwaltungsdirektor Matthias H. Schindler. Am Dienstag landeten anreisende Patienten teils in Lindau, teils in Kempten. Folge: Überstunden für den Fahrdienst. Ein Problem ist auch die Abreise: Etwa ein Drittel der Patienten der Paracelsus-Klinik kommen aus Nordrhein-Westfalen. Wer den Zug nimmt, muss in der Regel umsteigen, angesichts der unklaren Lage ist das ein Vabanquespiel. Etliche Patienten haben sich deshalb zu Fahrgemeinschaften mit dem Auto zusammengetan, schildert Schindler. Daneben beschert der Bahnstreik dem Unternehmen Umsatzausfälle, wenn Patienten ihre Reha verschieben müssen. Am ersten Tag hatten bereits drei bis vier abgesagt.

Die Fahrpläne für die Ersatzbusse zwischen Lindau und Friedrichshafen gibt es im Internet unter http://bit.ly/1GXcahU und .

Nutzen Sie die große Mitfahrzentrale der Lindauer Zeitung. Unter der Adresse www.schwaebische.de/mitfahren

können Sie freie Plätze in Ihrem Auto anbieten oder nach Mitfahrgelegenheiten suchen. (bes/pem)