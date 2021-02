Einzelhandel und Gastronomie in Lindau sind enttäuscht – Friseure freuen sich: Alle hoffen auf eine Quote unter 35

Während Friseure bald öffnen dürfen, sind Einzelhändler und Gastwirte enttäuscht. Auch für sie wäre eine Öffnung nötig und zu verantworten. Doch sie müssen auf weiter sinkende Zahlen hoffen.

Die Hoffnungen aller Geschäftsleute waren groß, denn der Landkreis steht kurz davor, dass die Sieben-Tage-Quote der Neuinfizierten unter die Marke von 50 fällt. Doch angesichts der Mutationen, die als ansteckender gelten, haben Kanzlerin und Ministerpräsidenten entschieden, dass die Grenze bei 35 liegt. Davon ist Lindau noch entfernt.

Allerdings sind die Zahlen in den vergangenen Wochen gleichmäßig gesunken von 127 auf 92 auf 75 und 62 vor einer Woche und 51,2 an diesem Freitag. Wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, läge Lindau in zwei Wochen bereits einige Tage lang unter der 35er Marke. So einfach ist das aber nicht, wendet Landrat Elmar Stegmann ein: „Wir wissen beispielsweise nicht, in welchem Umfang sich die Virusvarianten auf das Infektionsgeschehen auswirken werden.“ Umso mehr sollten sich die Bürger weiter an die Schutzmaßnahmen halten, damit die Zahl der Ansteckungen im Landkreis weiter sinkt. Denn Stegmann äußert Verständnis für Einzelhandel und viele Dienstleister: „Ich hoffe sehr, dass es für unsere Unternehmer sehr schnell eine Perspektive gibt.“

Froh über die Aussicht, am 1. März wieder öffnen zu dürfen, sind die Friseure. Obermeisterin Petra Zander berichtet, dass viele Betriebe kurz vor dem Ende waren, weil sie kaum Rücklagen hatten und bisher keine Hilfsgelder eingegangen seien. Natürlich wäre ihr ein noch früherer Termin für die Öffnung lieber gewesen, aber jetzt nutzen alle die Zeit, um die Vorgaben zu erfüllen. Neben den Abständen ist „jetzt auch Lüften ein ganz wichtiges Thema geworden“. Klar ist, dass die Kunden wie beim Einkaufen eine FFP2-Maske tragen müssen. Ob die Mitarbeiterinnen auch FFP2-Masken brauchen oder ob medizinischer Mund-Nasen-Schutz reicht, sei „noch nicht abschließend geklärt“.

Zander berichtet, dass viele Kundinnen und Kunden jetzt drängen. Aber sie bittet um Verständnis, dass nicht jeder in der ersten Woche drankommen könne. Wichtig ist: Ohne Termin darf ein Friseur niemanden drannehmen, denn so will der Gesetzgeber ein Drängen in den Salons ausschließen.

Dass die Friseure öffnen dürfen, sie aber nicht, sorgt für Unmut bei Einzelhändlern und Gastwirten. „Wir wollen keine Extrawurst, sondern nur Chancengleichheit“, fordert der Handelsverband Bayern. Die Verlängerung des Lockdowns sei eine „Bankrotterklärung der Politik“ an den Handel. Der Verband will klagen. Denn bisher bleibt den Händlern nur die vage Aussicht, dass Kanzlerin und Ministerpräsidenten bei ihrem nächsten Treffen am 3. März eine Öffnung beschließen.

Dass bisher eine Öffnung bei einem Sinken der Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 versprochen worden sei und jetzt weniger als 35 gefordert sind, sei für viele im Handel ein „Schlag ins Gesicht gewesen“, sagt Karin Gsell, Inhaberin zweier Modegeschäfte auf der Lindauer Insel. Sie hat die Frühlingskollektion im Laden. Seit sie Teile davon im Schaufenster ausstellt, bleiben immer mehr Interessierte davor stehen und fragen, wann sie öffnet. „Wir merken, dass die Leute neue Klamotten einkaufen wollen“, sagt Gsell. Teilweise würde sie Bestellungen telefonisch bekommen und an der Türe verkaufen, aber: „Das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Prekär ist die Lage gerade in der Bekleidungsbranche auch deshalb, weil Kleidung aus der Winterkollektion „verderbliche Ware“ ist. „Im Frühling will keiner mehr einen Daunenmantel kaufen“, sagt Gsell. Sogar mit der Frühlingsware werde es schon eng: „Jeden Tag, den wir länger zuhaben, ist ein Problem.“

So geht es auch Angela Reichel im „Tollhaus“. Auch wenn sie genau weiß, dass keine Kunden kommen, dekoriert sie eine Ecke in ihrem Laden in der Cramergasse um. Täglich ist sie im Geschäft. Am Freitag holt sie Osterartikel aus dem Lager. „Ich will durchhalten und bereit sein, wenn es wieder losgeht“, sagt Reichel. Sie klingt optimistisch, auch wenn sie Grund dazu hätte, den Kopf in den Sand zu stecken: Seit Weihnachten hatte sie so gut wie keine Bestellungen. „Ich muss durchhalten, aber es ist schon sehr eng“, sagt Reichel. Die beantragten Corona-Hilfen seien bisher nicht angekommen. Ihre finanzielle Lage ist heikel. Sie hofft inständig darauf, im März öffnen zu können.

Wie dringend notwendig eine schnelle Öffnung der Geschäfte für viele Lindauer Einzelhändler ist, weiß auch Robert Kainz. „Alle Händler begrüßen jeden Tag, den sie früher aufmachen können“, sagt er. Als Sprecher der Interessengemeinschaft Zukunft Insel spricht er im Namen vieler Betroffener. Aber: Die Öffnung stehe und falle mit der Einsicht der Bürger. „Das ist jetzt der Disziplin jedes Bürgers geschuldet“, mahnt Kainz. Die Händler würden alles tun, um die Regeln einzuhalten. „Es ist alles besser für die Händler, als länger zu Hause zu sitzen und keine Einnahmen zu haben, während die Kosten weiter laufen.“

Ähnlicher Meinung ist Gabi Amann, Inhaberin des Elektro- und Lampengeschäfts „Lichthaus Frey“. Sie versteht nicht, dass ihr Laden, in den sowieso nur zwei Kunden gleichzeitig dürfen, nicht aufmachen kann: „In den Lebensmittelgeschäften tummeln sich die Leute, und uns lässt man hängen.“ Das sei existenzbedrohend. Eigentlich hat Gabi Amann schon auf eine Öffnung diese Woche gehofft, jetzt setzt sie alles auf März: „Es muss geöffnet werden, sonst wird es langsam zappenduster.“

Noch mehr alleingelassen fühlen sich die Gastwirte. Dass Kanzlerin Merkel die Gastronomie nicht mal erwähnt habe, enttäuscht Wirtesprecher Ludwig Gehring. Auch er ist verärgert, dass die Politik plötzlich das Sinken der Zahlen unter 35 fordert. Dass die Mutationen so viel ansteckender sind, habe ihm bisher niemand belegen können. Zudem sei das Vorgehen der Politik nicht richtig: „Ich komme mir vor, wie in einer Ministerpräsidentendiktatur.“

Auch in der Gastronomie und Hotellerie stehe vielen das Wasser bis zum Hals, weil zugesagte Hilfszahlungen ausbleiben. Hinzu komme ein absehbares Personalproblem: „Mittlerweile laufen manchen die Mitarbeiter davon.“ Auch deshalb sei eine schnelle Aussicht auf Öffnung nötig, denn andernfalls fehlten später die Leute, die Gäste bekochen und bedienen können.

Diese Lockerungen hat der Landtag beschlossen

Grundsätzlich hat Bayern die Maßnahmen zum Infektionsschutz und der Einreisequarantäneverordnung bis zum 7. März verlängert. Die Beschlüsse enthalten aber für Lindau Lockerungen, weil der Landkreis bei der Sieben-Tage-Quote deutlich unter der Marke von 100 liegt:

So entfällt im Landkreis Lindau die nächtliche Ausgangssperre.

Grund- und Förderschulen kehren am 22. Februar zum Wechselunterricht zurück. Das gilt auch für die Abschlussklassen der Realschulen und Mittelschulen. Die genauen Hygienevorschriften und welche Maskenpflicht gilt, das ist noch offen.

Krippen und Kindergärten dürfen mit Hygienekonzept ebenfalls am 22. Februar wieder für alle Kinder öffnen.

Fahrschulen dürfen mit Hygienekonzept wieder öffnen. Auch Fahrprüfungen sind wieder erlaubt.

Friseure dürfen ab 1. März wieder öffnen. Welche Details bei Abstand und Hygiene vorgeschrieben sind, ist noch nicht bekannt.

In Aussicht gestellt sind weitere Lockerungen für den Einzelhandel, wenn die Sieben-Tage-Quote unter die Marke von 35 fällt. Aber darüber wollen die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin erst am 3. März beraten.

Weiter gilt die Kontaktbeschränkung: Jeder darf nur einen Menschen treffen, der nicht in seinem Haushalt lebt.