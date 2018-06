Einwanderer erzählen ihre Geschichte

„Erzähl mir deine Geschichte!“ So oder so ähnlich könnte Sabine Harder, Dozentin für Deutsch als Fremdsprache (DAF) an der Lindauer Volkshochschule, ihre neuen Schüler im Deutschkurs aufgefordert haben. Eine guter Anlass, um das freie Erzählen in der fremden Sprache Deutsch zu üben, aber vor allem, um die neuen Menschen aus anderen Ländern besser kennenzulernen. Aus dieser Idee hat Sabine Harder mit der VHS-Mitarbeiterin Ellen Krähling ein Videoprojekt entwickelt, das jetzt in den Friedensräumen zu sehen ist. Fünf Teilnehmer aus Sabine Harders DAF-Kurs erzählen über ihr Heimatland und ihre neue Heimat – eine berührende Erfahrung mit Lebensgeschichten aus Albanien, Burkina Faso, Rumänien und Südkorea.

„Tell us your story!“ haben Krähling und Harder die Videoausstellung genannt, „Erzähl uns deine Geschichte!“. In kurzen, drei- bis fünfminütigen Videos berichten die fünf Menschen aus ihrem Leben, untermalt von Musik aus ihren Heimatländern und begleitet von Fotos aus ihrer Kindheit bis in die Gegenwart. Die Methode nennt sich „Digital Storytelling“; Krähling lernte sie in Kalifornien kennen, am Center for Digital Storytelling in Berkeley. Sie ist heute noch fasziniert von den Möglichkeiten des „digitalen Geschichtenerzählens“: „Zahlen und Fakten beschreiben zwar die Sachlage, aber diese Geschichten zeigen uns, wie die einzelnen Migranten ihre Integration wirklich empfinden. Ihre Geschichten haben auch die Kraft, uns emotional zu berühren.“

Ablehnung wegen Hautfarbe

Genau das erleben die Besucher, als der Beamer läuft und die Geschichten und Bilder aus fünf bisher unbekannten Leben über die Leinwand flimmern. Aus Zurückhaltung wird Interesse, aus Verständnis für den anderen der erste Schritt zu Integration und Freundschaft. „Lindau ist so schön und romantisch“, sagt zum Beispiel Liliane Zoungrana aus Burkina Faso und die Lindauer im Publikum schmunzeln. Seit sechs Jahren arbeitet sie als Pflegekraft in der Asklepios-Klinik und genießt noch immer die landschaftliche Schönheit ihrer neuen Heimat. Ihr Video heißt „Dunkel“, und der Titel bezieht sich auch auf traurige Erfahrungen, die sie durch ihre Hautfarbe gemacht hat: Manche Patienten wollen sich nicht von einer Frau mit dunkler Haut anfassen lassen. Ihr Video zeigt, dass Integration keine Einbahnstraße ist und Neugier und Mut erfordert: Neugier auf den anderen und Mut, sein Anderssein anzunehmen.

Mircea Agapescu, ein junger Mann aus Rumänien, erzählt von seiner glücklichen Kindheit in Halchiu, einem kleinen Städtchen in Siebenbürgen. Dass er sein Heimatland verlassen hat, hatte wirtschaftliche Gründe: „Ich bedaure, dass mein Land mir keine bessere Zukunft bieten kann.“ Zusammen mit seiner Freundin Amalia Moglan arbeitet er nun in einer Käserei in Scheidegg. Amalia hat ihr Video „Chance“ genannt und als solche sieht sie ihre neue Zukunft in Deutschland auch.

Vojsava Koxha stammt aus Albanien, studierte in Italien und hat dort Lucca geheiratet, mit dem sie inzwischen in Lindau wohnt. Beide sagen übereinstimmend: „In Deutschland gibt es Hoffnung.“ In ihrem Video schildert Vojsava, wie sie auf ihrem Weg auch immer wieder Freunde gewonnen und Unterstützung von fremden Menschen erfahren hat. Genau diese Unterstützung könnte das junge Paar auch jetzt wieder so dringend brauchen: Anfang Oktober müssen sie aus ihrer Wohnung ausziehen und suchen schon länger dringend nach einer neuen Bleibe.

Bis Ende Oktober können Besucher die Geschichten der jungen Menschen, darunter auch die von Jeongeun Lee aus Südkorea, in den Friedensräumen kennenlernen.