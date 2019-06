Eintracht Liederhort spendet Konzerteinnahmen an Helfer vor Ort

Mit der Übergabe von 1400 Euro für die Lindauer Helfer vor Ort löst die Chorgemeinschaft Eintracht Liederhort ihr Versprechen ein, das sie jüngst bei einer PS-Spendenübergabe in der Sparkasse wiederholte. Denn im vergangenen Jahr erfuhr Heidi Stibi, Vorsitzende des Chors, von der Spendenabhängigkeit der Helfer vor Ort, dass diese zwar an das Bayerische Rote Kreuz angegliedert seien, von diesem aber keine finanzielle Ausstattung erhielten. Da kam ihr die Idee, beim Jubiläumskonzert anlässlich des 150-Jährigen des Chors zu sammeln. Die Trachtengruppe „D’Eichwäldler“, die die Bewirtung beim Konzert übernommen hatte, machte das „mit großem Aufwand und unentgeltlich“, wie Stibi dankbar erzählt, und so konnten Heidi Stibi und ihr Vize Markus Schultes das gespendete Geld der vielen Konzertbesucher vollumfänglich an die Helfer vor Ort weitergeben. Wie Marco Liesem und Christian Mayer bei der Übergabe erzählten, wird mit dem Geld das neue, ebenfalls gespendete Einsatzfahrzeug unterhalten. Auch Weiterbildungen und Ausrüstung sollen finanziert werden. Die beiden Vorsitzenden des Chors Eintracht Liederhort, Heidi Stibi (Zweite von rechts) und Markus Schultes (links) überreichen hier das Geld an Marco Liesem (rechts) und Christian Mayer (Zweiter von links) vor dem neuen Einsatzfahrzeug. Foto: cf