Eintracht Liederhort feiert 150. Geburtstag

Mit einem großen Konzertabend hat die Chorgemeinschaft Eintracht-Liederhort ihr 150-jähriges Bestehen gefeiert. Dazu hat sie sich auch musikalische Freunde ins Freizeitzentrum Oberreitnau eingeladen.

1869 war ein geschichtlich bedeutsames Jahr, wie der Präsident des Chorverbands Bayerisch-Schwaben, Paul Wengert, bei seiner Festansprache auflistete. In diesem Jahr wurde Tokio Hauptstadt Japans, in Wyoming wurde das Frauenwahlrecht eingeführt, die Margarine erfunden – und in Lindau der Gesangsverein Reutin gegründet. Alles Dinge von Dauer, denn neben dem Suezkanal und der Margarine und vielen anderen Novitäten, die in diesem Jahr ihren Ursprung hatten, stünde auch die Chorgemeinschaft Eintracht-Liederhort noch bestens im Saft, so der Präsident breit strahlend. Davon konnten sich die vielen Zuhörer in der vollbesetzten Festhalle überzeugen, und die erste Vorsitzende Heidi Stibi bestätigte das auch in ihrer Ansprache, denn der Chor leide nicht unter Nachwuchssorgen.

Wengert betonte auch Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, die belegten, welch zahlreiche positive Auswirkungen das Singen hätte. Er belegte darüber hinaus die Begeisterung der Menschen am Chorgesang mit Zahlen. So seien die Mitgliedsvereine im Chorverband in den vergangenen zehn Jahren von 427 auf 469 gestiegen, damit verbunden die Zahl der aktiven Sängerinnen und Sänger, die von 16500 auf 18500 gestiegen sei. Er

Ein Teil davon, genauer die Chöre der Chorgemeinschaft hat also dieses Konzert einstudiert und, wie es sich zum Feiern gehört, auch zahlreiche musikalische Freunde dazu eingeladen.

Der Achberger Chor DaCapo sagte spontan zu, beim Programm mitzuwirken, ebenso die Musikanten des Musikvereins Reutin, denn in diesem Stadtteil ist die Chorgemeinschaft eigentlich beheimatet.

So entstand ein buntgemischtes Programm zweier Chöre, genauer zweier Chöre in verschiedensten Zusammensetzungen, die sich keine Konkurrenz machten, sondern gut ergänzten. Inna Burian, die den Gospelchor „Always Tuesday“ der Chorgemeinschaft leitet, hat ihre Sängerinnen und Sänger nicht nur auf Gospels eingeschworen, die Palette reichte vom Gospel über die Renaissance bis Afrika. Afrikanisches hatte auf der Chor der Chorgemeinschaft zu bieten, auch sie brachte mit Ukuthula ein Traditional der Zulu nach Oberreitnau. Mit Paul Sigl hat die Eintracht-Liederhort einen Dirigenten gefunden, der seit nunmehr 14 Jahren das Beste aus den Sängerinnen und Sängern herausholt, sei es Humorvolles wie den alten Schlager Mah-na-mah-na oder den Kriminaltango, oder Lieder aus dem Populären Bereich.

Einen glanzvollen Schlusspunkt setzten dann alle Sänger mit Adiemus, bei dem auch das Publikum zum Mitsingen animiert wurde, ein paar Musiker des MV Reutin unterstützten die Chöre dabei instrumental, bevor ihre Mitmusiker die Bühne erklommen und den zweiten Teil des Abends, das gemütliche Beieinandersitzen, musikalisch umrahmten. So bleibt dieser Jubiläumsabend nicht nur bei den Chören, sondern auch bei ihren Gästen, wohl lange in bester Erinnerung.