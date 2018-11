Eintracht Hoyren lädt zum Bürgerschießen

Vom 21. bis 24. November veranstaltet der Schützenverein Eintracht Hoyren im Vereinsheim Feuerwache West (Untergeschoss) zum 25. Mal ein Bürgerschießen mit Luftgewehren für Nichtmitglieder eines Schützenvereins durch. Laut Vorschau können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Geld- und Sachpreise gewinnen. Die Schießzeiten sind von 18 bis 22 Uhr und am Samstag von 13 bis 15.30 Uhr. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Schießende. Die Siegerehrung wird am Samstag, 24. November, ab 19.30 Uhr abgehalten. Das Bürgerschießen selbst wird am Mittwoch, 21. November, um 17.45 Uhr von der Böllergruppe des Vereins vor der Feuerwache West eröffnet.