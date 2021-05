Einschreibefrist an der Lindauer Realschule vom 10. bis 14 .Mai

Die Einschreibung für Mädchen und Jungen an der Staatlichen Realschule Lindau, für das Schuljahr 2021/22 findet von Montag bis Mittwoch, 10. bis 12. Mai, sowie am Freitag, 14. Mai, statt. In einer Mitteilung der Schule werden auch die genauen Zeiten genannt.

Diese sind am Montag und Dienstag jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Am Mittwoch hat das Sekretariat von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr geöffnet, am Freitag von 8 bis 13 Uhr. Wegen der aktuellen Corona-Situation ist es dieses Jahr nicht zwingend erforderlich, persönlich im Sekretariat zu erscheinen, wie die Schule weiter mitteilt. Die nötigen Unterlagen können auch auf dem Postweg oder per E-Mail an die Schule gesandt werden.

Weitere Informationen erhalten interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern auf der Schulhomepage www.rs-dreilaendereck.de oder unter der Rufnummer 08382 / 277 548-0.