Einsatzkräfte stellen die Suche nach dem vermissten 70-jährigen Schwimmer vorerst ein

„Wir sind schon mit einem Holzbein ins Rennen gegen das Virus gegangen“, sagt Michael Meier. Der 47-jährige Familienvater ist Krankenpfleger in der Asklepios-Klinik in Lindau. Seit Anfang der 1990er-Jahre arbeitet Meier in diesem Beruf, so eine anstrengende Zeit wie jetzt hat er aber noch nicht erlebt. Er redet mit der LZ über diese Zeit, um den Menschen bewusst zu machen, welcher Kraftakt die Krankenpflege ist und dass etwas getan werden muss für diese Berufsgruppe – denn Pflege und Gesundheit betrifft jeden.