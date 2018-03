Einmal Gold und zweimal Bronze für Lindau

In Leutkirch ist am vergangenen Samstag die vierte Runde der Jugendturnierserie für den Schachnachwuchs aus der Region ausgetragen worden. Laut Turnierbericht holten die jungen Teilnehmer des Schachklubs Lindau zahlreiche Medaillen.

Im A-Turnier für Spieler mit einer höheren DWZ (deutsche Wertungszahl) gab es eine ähnliche Situation wie in der dritten Runde: Oliver Omert startete als Favorit unter insgesamt 16 Teilnehmern und ließ nichts anbrennen. Sein Bilanz am Ende mit Punkten aus sieben Runden war makellos, womit er erneut Turniersieger wurde. Zweiter wurde Viktor Guba aus Dornbirn, auf dem driten Platz landete Julius Weissenberger aus Lindau mit 4,5 Punkten. Der dritte Lindauer im Bunde, Simon Baron, zeigte sich mit seiner 50-prozentigen Ausbeute an Siegen halbwegs zufrieden.

Im B-Turnier war nach sechs Runden alles offen: Manoel Wind vom Schachklub Lindau und Martin App aus Riedlingen hatten beide 5,5 Punkte. Im abschließenden Spiel unterlag Manoel und wurde Dritter. Sein Gegner Fabian Dick aus Weingarten, ging mit sechs Punkten an ihm vorbei und belegt den zweiten Platz. Damit war Martin App Turniersieger und wurde mit der Goldmedaille belohnt. Unter den 35 Teilnehmern im B-Turnier waren sieben Lindauer dabei. Ab Platz acht erzielte Kenan Karabag 4,5 Punkte – gefolgt von Jonas Steur, Philipp Ritter, Stephan Hill und Adrian Kaz mit jeweils vier Zählern. Aurelia Engler holte 2,5 Punkten.

Die fünfte und abschließende Runde der Jugendturnierserie findet am 3. März im Bodensee-Gymnasium Friedrichshafen statt. Turnierleiter Martin Zebandt und Schiedsrichter Mike Montgomery erwarten viele Teilnehmer und Zuschauer.