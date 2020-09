Einkaufszentrum Lindaupark wird um ein Drittel größer

Die öffentliche Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am Dienstag, 15. September, in der Inselhalle beginnt um 17.30 Uhr. Weitere Themen sind unter anderem ein Neubauvorhaben neben dem Luitpoldpark, Konzept und Geschäftsordnung des Klimabeirats und die neuerliche Teilnahme der Stadt am European Energy Award.