Einkaufen verboten – Polizei schickt Grenzgänger wieder zurück

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Lindau hat am Mittwochvormittag in der Kemptener Straße gleich zwei Autos mit Insassen aus Österreich kontrolliert, die angaben, in einem deutschen Lebensmittelmarkt einkaufen zu wollen. Da nach aktueller Gesetzeslage kein kleiner Grenzverkehr zwischen Österreich und Deutschland erlaubt ist, erwartet die zwei Männer und zwei Frauen eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. Beide Fahrzeugführer wurden aufgefordert, umgehend wieder nach Österreich zurückzukehren.