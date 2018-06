Einige Freibäder starten später in den Sommer

Die meisten Freibäder am bayerischen Bodensee starten in diesem Jahr später als sonst in die Badesaison. Das hat verschiedene Gründe.

Das Römerbad öffnet erst am Pfingstwochenende. Grund sind die Bauarbeiten für neue Kabinen, die länger dauern als gedacht. Auch das Eichwaldbad öffnet erst am 22. Mai, weil in den Vorjahren die Besucherzahlen im Mai sehr schlecht waren. Im Freibad Oberreitnau ist der Saisonbeginn schon seit Jahren mit Beginn der Pfingstferien. In Lindau hat lediglich das Lindenhofbad die Saison schon begonnen, wobei Gäste dort bekanntlich keinen Eintritt zahlen müssen, weil es dort keinen Schwimmmeister gibt.

Ebenfalls bereits geöffnet hat das Freibad in Nonnenhorn. Seit 1. Mai ist das Schwimmen dort möglich.

Da die Umbauarbeiten im Aquamarin noch laufen, steht derzeit noch nicht fest, wann das Wasserburger Freibad aufmacht. Die Bauarbeiten sollen laut Bürgermeister Thomas Kleinschmidt aber noch in diesem Monat abgeschlossen sein.