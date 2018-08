Eingeschränkter Verkehr – Wannental gesperrt

Die Bauarbeiten in der Kolpingstraße liegen gut im Zeitplan, teilt die Pressestelle der Stadt Lindau mit. Um die Bauzeit möglichst kurz zu halten, wird ab nächster Woche sowohl an der Achbrücke als auch an der Brücke Hundweilerstraße jeweils an beiden Brückenköpfen gearbeitet.

Der Verkehr Richtung Aeschach beziehungsweise auf die Insel wird ab Donnerstag, 16. August, in der Fahrbahnmitte durch die Baustelle geleitet. Die Fußwege zwischen Aeschach und Reutin werden nunmehr – wie schon der Radverkehr – ab dem Kreisverkehr Kolpingstraße über Hundweilerstraße und Bleicheweg beziehungsweise zurück umgeleitet.

Zu einer Umleitung kommt es am Donnerstag, 16. August, auch im Wannental. Das Wannental muss von 7 bis 17 Uhr gesperrt werden. Nur Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle passieren. Während dieser Zeit wird der Fahrzeugverkehr über die Max-Planck-Straße – Kreisverkehr – Rickenbacher Straße – Steigstraße – Röntgenstraße und umgekehrt umgeleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert, teilt die Stadt mit.