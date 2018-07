Einen Blick in Doschkas Garten werfen

„Vom Gartentraum zum Kunstraum“ – so ist der Vortrag überschrieben, den der Kurator der großen Ausstellungen im Lindauer Stadtmuseum, Professor Roland Doschka am Freitag, 27.Juli, im Lindauer Stadttheater hält. In diesem Rahmen lässt Doschka die Besucher einen Blick in seinen Garten werfen.

„So wie die Natur zur Vorlage für Künstler wird, kann auch die Kunst zum Vorbild für landschaftliche Inszenierung werden“, heißt es in der Ankündigung. Doschka verstehe es, die Schönheit der Natur mit ästhetischer Gestaltung zu verbinden. Mit seinem Privatgarten in Dettingen bei Rottenburg habe der Kunstkurator, Romanistikprofessor und passionierte Gartengestalter Roland Doschka ein Lebenswerk geschaffen, das national sowie international mehrfach ausgezeichnet wurde.

Doschka vereine dort mediterranes „savoir vivre“, die Liebe zur Kunst und Botanik zum Gesamtkunstwerk. In seinem Vortrag in Lindau schildert der Gartenliebhaber persönliche Erfahrungen bei der Gestaltung seines Paradieses.