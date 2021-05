Eine zweite Chance aufs Leben

Am 5. Juni 2021 findet der Tag der Organspende statt, der von zahlreichen Patientenverbänden und Institutionen, wie etwa der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) oder der Deutschen Stiftung Organtransplantation, ausgerichtet und unterstützt wird, teilt der Ärztliche Kreisverband Lindau mit. Informieren und aufklären, entscheiden und damit Leben retten – dieses Motto hat der Tag seit nunmehr 38 Jahren. Ziel ist es, das lebenswichtige Thema Organspende noch stärker in den Fokus der Gesellschaft zu rücken.

„Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten der Organspende: Bei einer Lebendspende wird ein Organ aus dem Körper eines gesunden Menschen in den einer Patientin oder eines Patienten transplantiert“, erklärt Klaus Adams, Vorsitzender des Ärztlichen Kreisverbandes Lindau. Dies sei bei einer Niere oder bei Teilen der Leber möglich und in der Bundesrepublik Deutschland nur zwischen Menschen erlaubt, die verwandt seien oder sich in einer anderen Form nahe stünden. „Bei der sogenannten postmortalen Spende hat eine Person hingegen verfügt, dass ein oder mehrere Organe nach ihrem Tod verpflanzt werden dürfen“, führt Adams weiter aus.

Organspenden könnten Leben retten. Leider sei die Zahl der Bundesbürger, die sich dazu bereit erklärten, aber relativ gering. „Zum Jahresende 2020 standen nach Angaben der Stiftung Eurotransplant mehr als 9000 Patienten in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Dem standen im vergangenen Jahr lediglich 913 postmortale Spender gegenüber, welchen insgesamt 2941 Organe entnommen wurden“, sagt Adams. Am häufigsten seien Nieren postmortal gespendet. Es folgen Lebern, Lungen und Herzen. Auch unter Einberechnung der Lebendspenden bestehe ein großes Missverhältnis zwischen Spendern und wartenden Patienten, was für Letztere gravierende Konsequenzen zur Folge haben könne: „Insgesamt sterben in Deutschland jedes Jahr rund 1000 Menschen, weil es kein passendes Organ für sie gibt“, erläutert Adams.

Nach aktueller Gesetzeslage sei ohne Zustimmung der betreffenden Person zu Lebzeiten keine Organentnahme nach dem Tod zulässig. Es liege insofern an jedem Einzelnen, durch eine Erklärung der Bereitschaft zur Organspende dazu beizutragen, dass mehr Organe für postmortale Transplantationen zur Verfügung stehen. „Möglich ist eine solche Erklärung etwa durch das Ausfüllen eines Organspendeausweises. Dieser kann online ausgefüllt, ausgedruckt oder kostenfrei bestellt werden. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die eigene Entscheidung in einer Patientenverfügung oder auf einem anderen Schriftstück festzuhalten. Wichtig ist, dass der Wille eindeutig formuliert und unterschrieben ist. So sind die Angaben rechtlich verbindlich“, erklärt Adams.