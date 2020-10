„Eine verheerende Seuche“ grassiert in Lindau - Teil II

Die Corona-Pandemie hat die Frage aufgeworfen, ob die Welt schon einmal ähnliches erlebt hat. Medizinhistoriker verweisen auf die „Spanische Grippe“, die vor gut hundert Jahren, zwischen 1918 und 1920, grassierte – auch hier in Lindau – namentlich in der Altstadt und in den damals noch selbständigen Gemeinden Aeschach, Hoyren und Reutin. Entsprechende Hinweise finden sich im Stadtarchiv. Dessen Leiter Heiner Stauder ist dem nachgegangen und hat die Ereignisse für die LZ zusammengefasst.

Wie im ersten Beitrag der kleinen LZ-Serie über die Spanische Grippe in Lindau zu lesen war, hatte die erste Welle der Pandemie Lindau Mitte Juni 1918 erreicht. Deren Erreger, der übrigens erst um 2000 nachgewiesen werden konnte, suchte seine Opfer – anders als Covid-19 – verstärkt unter Jugendlichen und jüngeren Erwachsenen bis rund 40 Jahren. Auch die zweite Welle verschonte die Stadt am Ufer des Bodensees nicht.

Im Maria-Martha-Stift waren im Juli 1018 rund 40 Haushaltsschülerinnen, die zwischen rund 15 und 20 Jahren alt gewesen sein dürften, an Fieber erkrankt. Die männlichen Todesopfer, die zwischen dem 15. Juni und dem 8. Juli mit großer Wahrscheinlichkeit an der Spanischen Grippe starben, waren zwischen 21 und 42 Jahren alt. Abgesehen von dem Stationsaufseher Schurr hatte es sich um Soldaten gehandelt. Es waren nicht zuletzt Soldaten, die die „Spanische Grippe“ in und um Lindau einschleppten. Sie verbrachten hier entweder ihren Heimaturlaub oder wurden in einem der insgesamt zehn Krankenhäuser und (Reserve-)Lazarette gepflegt – Einrichtungen, die von der Spanischen Grippe nicht verschont blieben.

Am 12. Juli starb eine Lazarettköchin, die 60-jährige Maria Deller. Wenn es in ihrer Todesanzeige heißt, sie sei „unerwartet schnell nach kurzer Krankheit“ entschlafen, liegt die Vermutung nahe, dass sie der „Spanischen Grippe“ zum Opfer gefallen war. Das Gleiche ist hinsichtlich der Todesursache des Sanitätssergeanten Markus Segelbacher anzunehmen, der am 21. August im Garnisonslazarett an der Bregenzer Straße (heutige Zolldienststelle Bregenzer Straße 5 bis 7) „infolge einer schweren Lungenentzündung“ verstarb.

Zwischen den beiden Todesfällen lagen sechs Wochen. In dieser Zeit sowie in den folgenden Wochen erfahren wir aus dem „Lindauer Tagblatt“ (LT) ansonsten nichts über die Spanische Grippe in Lindau und seiner unmittelbaren Umgebung. Eventuell verbergen sich hinter anderen Todesanzeigen weitere Opfer. So naheliegend wie in den beiden genannten Fällen ist dies jedoch nicht. Hatte die Pandemie also an Wucht verloren? Eine Meldung des LT vom 3. August scheint dafür zu sprechen. Die im Heimatheer herrschende Grippe sei in ständigem Rückgang begriffen, erfährt der Leser. 94 Prozent der Erkrankten seien geheilt. Nur 0,5 Prozent von ihnen seien verstorben, auf die Gesamtstärke des Heimatheeres bezogen seien dies nur 0,08 Prozent.

Ferien beginnen wegen der Grippe früher

Auch in der Schweiz – zumindest in Stadt und Kanton Zürich – rechnete man mit einem Abklingen der Grippe (LT, 14. August 1918), doch gab es auch eine gegenläufige Tendenz, sonst hätte das LT am 31. August nicht lapidar bemerkt, dass „in Rheineck … wegen der Grippe die Schulferien neuerdings verlängert werden“ mussten. Gut zwei Wochen später meldete das LT am 18. September, dass die Grippe in der Schweiz „immer noch in starker Ausdehnung um sich“ greife.

In Romanshorn hätten wegen der vielen Krankheitsfälle unter der Schuljugend die Herbstferien bereits am 16. September begonnen. „Der Grippegefahr halber“ seien „die Schulhäuser und die Turnhallen für Anlässe jeder Art geschlossen“ worden.

Die Pandemie war also auf der Schweizer Seite des Bodensees unweit Lindau offenbar nie ganz verschwunden. Und warum sollte sie an einer Grenze Halt machen, die keineswegs hermetisch abgeriegelt war. Passieren durften etwa in der Schweiz lebende Angehörige deutscher Soldaten oder deutsche Soldaten, die in französische Kriegsgefangenschaft geraten waren und nun über die Schweiz ausgetauscht wurden. In beiden Fällen spielte Lindau eine wichtige Rolle.

Dieses von der Library of Congress zur Verfügung gestellte Foto zeigt Mitarbeiterinnen des St. Louis Red Cross Motor Corps in St. Louis (USA), die sich mit Masken und Bahren im Oktober 2018 auf die Versorgung der Opfer der Grippe epidemie vorbereiten. (Foto: Library of Congress/AP/dpa)

Rückblickend kann die eben erwähnte Meldung des LT vom 18. September 1918 bereits als erstes Anzeichen der zweiten Welle der „Spanischen Grippe“ gesehen werden. Ihr massives Anschwellen spiegelt sich im LT in den nächsten Tagen und Wochen in einer raschen Folge von Kurzmitteilungen wider, die von einem verstärkten Auftreten in Spanien, Frankreich und schließlich auch im Bodenseeraum Kenntnis geben. Dort waren u.a. Romanshorn, Rorschach, Bregenz und Dornbirn betroffen. An fast allen Orten gab es Todesfälle, es wurden Schulen und Kirchen geschlossen.

In Radolfzell sei kaum mehr ein Haus von der Grippe verschont geblieben. „Diesmal“ nehme „die Krankheit auch ernstere Formen an, insbesondere seien „Lungenentzündungen, aber auch schwere Magenstörungen damit verbunden“ (LT, 11. Oktober1918).

Ursachen für die Krankheit waren in der Fachwelt umstritten

Am 12. Oktober 1918 erschein im LT der bisher umfangreichste Artikel zum „Grippe“. Eine halbe von drei Spalten einer Seite war ihm gewidmet. Anlass des Artikels war das verstärkte Auftreten der Grippe in Nord- und Süddeutschland. Es gebe zwar keinen Grund zur Besorgnis, aber Vorsorge sei besser als Nachsorge.

Deshalb wurden die praktischen Winke eines Schweizer Arztes abgedruckt, die erstmals in der „Neuen Zürcher Zeitung“ erschienen waren. Auch wenn „die Ursachen dieser unheimlichen Krankheit“ in der Fachwelt umstritten seien, könne man Einfluss auf ihren Verlauf nehmen. „Dr. J.C.“ wollte dem Laien einen gewissen Einblick gewähren, damit er in der Lage sei, „den Arzt in seinen Bemühungen wirksam zu unterstützen.“

Er empfahl sofortige Bettruhe, heiße Getränke und nicht zuletzt das Kombinationspräparat Aspirin-Phenacetin. Dieses Pulver könne jeder Gefährdete zur Hand haben und bei den ersten Anzeichen einnehmen, womit er den überbeschäftigten Arzt entlaste.

Weiterhin empfahl „Dr. J.C.“ den Transpirationsprozess nicht zu unterbrechen und nicht zu früh aufzustehen. Vorzeitiges Verlassen des Krankenbetts und Durchzug würden Lungenentzündungen Vorschub leisten. Gerade der Durchzug sollte vermieden werden, „so wichtig auch eine sorgfältige Lüftung des Krankenzimmers“ sei.

Waschen, Auflagen, Wickel, Luftbäder und einfache Kost sollen helfen

Noch umfangreicher waren die Ratschläge des Wörishofener Arztes Dr. Baumgarten, die am 22. Oktober im LT erschienen. Er schlug angesichts vielfach anzutreffenden Ärztemangels und des Fehlens wirksamer Arzneimittel eine naturgemäße und einfache Krankheitsbehandlung vor, die auf Waschungen, Auflagen, Wickeln, Luftbädern und einfacher Kost beruhte. Auch sollten unnötige Krankenbesuche vermieden werden.

An den Tagen davor hatte das LT massive Ausbrüche der Grippe im Bayerischen Wald, in Würzburg und nicht zuletzt in München gemeldet, wo zunächst vor allem Schüler, dann aber auch viele Erwachsene in großer Zahl erkrankten. Durch das Hinzutreten schwerer Lungenentzündungen würden überwiegend „jüngere Personen, meist weiblichen Geschlechts“, hinweggerafft, so das LT am 18. Oktober.

In dieser Ausgabe erschien auch die Todesanzeige für Konrad Schmid, den zum Militär eingezogenen Gastwirt zur Hofstatt. Er war vielleicht das erste Lindauer Todesopfer der zweiten Welle. Der Hinweis, dass er krank in der Heimat angekommen und dort nach kurzem schwerem Leiden verstorben war, erlaubt es, diese Möglichkeit in Erwägung zu ziehen. Dass er nicht das einzige Opfer blieb, wird im dritten Teil der Serie beleuchtet.

Im Maria-Martha-Stift, das damals noch kein Seniorenheim sondern eine Fortbildungs- und Haushaltschule für weibliche Jugendliche war, liegen im Juli 1918 rund 40 junge Frauen mit Fieber im Bett. (Foto: Jürgen Illigasch/Stadtarchiv)

Die rasante Ausbreitung der zweite Welle im Bodenseeraum und in Bayern setzte sich in den nächsten Wochen fort und verschonte Lindau nicht. Am 22. Oktober veröffentlichte das LT nicht nur die bereits erwähnten Behandlungsvorschläge Dr. Baumgartens und Neuigkeiten zum Krankheitsgeschehen in der Schweiz, sondern informierte seine Leser auch in wenigen Sätzen über die Situation in Lindau, das erste Mal seit dem 3. Juli, seit über drei Monaten also: „Die Grippe nimmt auch in unserer Stadt wieder an Ausdehnung zu. Besonders unter den Kindern sind zahlreiche Krankheitsfälle zu verzeichnen. Dieser Umstand hat dazu geführt, daß von heute an die hiesigen Volksschulen bis auf weiteres geschlossen wurden.“

Vorausgegangen war eine Meldung des evangelischen Pfarrers Haffner vom 17. Oktober an die Stadtverwaltung: Die Erkrankungen unter den Kindern der protestantischen Volksschule nähmen auffällig zu. Von den 23 Schülern der Ersten Klasse würden zwölf fehlen, vermutlich seien sie an Grippe erkrankt. Wenige Tage zuvor hatte Bezirksarzt Dr. Pürckhauer bei einem Schulbesuch noch keine Auffälligkeiten bemerkt, aber jetzt ging es Schlag auf Schlag. Rasch stieg der Anteil der kranken Schüler – auch in der katholischen Schule – auf über ein Drittel, weshalb beide Schulen geschlossen wurden. Die Grippe beschränkte sich nicht auf die Schulen.

Klassenräume lüften und desinfizieren

Angesichts ihrer rasanten Ausbreitung in der Stadt veröffentlichte die Stadtverwaltung auf Veranlassung des Bezirksarztes am 24. Oktober eine Bekanntmachung im LT, auf die bereits im ersten Teil der Serie kurz hingewiesen wurde. Sie sollte die Bevölkerung von offizieller Seite über den Charakter und den Verlauf der Krankheit informieren, des Weiteren über Gegenmaßnahmen. Dazu zählten die Unterbringung der Kranken außerhalb des Wohnzimmers, das gute Lüften des Krankenzimmers, möglichst wenig Krankenbesuche und keine Besuche von Gottesdiensten und Schulen durch Angehörige.

Am 25. Oktober ging Bürgermeister Schützinger in seinen Wochenberichten an die Regierung in Augsburg, in denen er leider nie konkrete Fall- und Opferzahlen nennt, erstmals auf die Grippe ein. Sie greife „immer noch sehr im Stadtgebiet und auf dem Land um sich. Das Verbandskrankenhaus (in Hoyren) und die militärischen Lazarette“ seien „überfüllt. Mehrere Todesfälle von Verwundeten und Dienstmädchen infolge der Grippe“ bewiesen, „dass die Krankheit nicht durchweg einen harmlosen Charakter“ annehme.

Eine Woche später, am 2. November, musste Schützinger nach Augsburg berichten, dass die Grippe weiter um sich gegriffen habe. Deswegen habe man auch die Realschule, die Vorgängerin des Bodenseegymansiusm, schließen müssen. Die Volkschulen wurden dagegen am 4. November wieder geöffnet, nachdem man zwischenzeitlich die Klassenräume gelüftet und desinfiziert hatte.

Den weiteren Wochenberichten Schützingers ist zu entnehmen, dass die Lage ernst blieb. Zwar schien sie sich Ende November zu entspannen: Man glaubte, die Grippe, „die hier sehr stark aufgetreten war“, sei „im Abnehmen begriffen“, doch hatte sie bis zum 7. Dezember wieder zugenommen. Bis zum 14. Dezember blieben „die Gesundheitsverhältnisse … im allgemeinen gleich“, am 21. Dezember schrieb Schützinger, sie hätten „sich gegenüber der vorigen Woche nicht verschlimmert“. In seinem letzten Wochenbericht aus dem Jahr 1918 notierte er am 28. Dezember: „Die Gesundheitsverhältnisse sind gleichgeblieben.“ Ähnliches meldete er auch in den ersten Wochen des Jahres 1919.

Hinweise auf persönliche Einzelschicksale und besondere Ereignisse während dieser herbstlichen Hochphase der Pandemie finden sich im LT und anderen Quellen. Im Folgenden einige Beispiele: Am 31. Oktober 1918 meldete das LT den Tod einer „nicht nur in hiesiger Stadt und Umgebung, sondern auch Fremden wohlbekannte Persönlichkeit“. Es handelte sich um den 55-jährigen Zeitungsverkäufer Karl Koch, der am 30. Oktober „unerwartet rasch der heimtückischen Grippe“ erlegen war. Koch sei hier erwähnt, weil von ihm ein Foto überliefert ist. Er ist somit einer der wenigen Lindauer Grippeopfer aus dem Kreis der „kleinen Leute“, von denen wir uns heute noch im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild machen können.

Ebenfalls „schnell und unerwartet“ verstarb am 6. November in Reutin der amtliche Desinfektor Jakob Fackler. Ob er sich bei der Ausübung seines Berufs mit der Grippe angesteckt hatte? Angesichts der angespannten Lage benötigte Bezirksarzt Dr. Pürckheimer dringend Ersatz. Schnell gab er im LT eine Stellenanzeige auf, die fast neben Facklers Todesanzeige erschien. Desinfiziert werden musste unter anderem im Englischen Institut, dem Vorgänger der heutigen Maria-Ward-Realschule. Dort hatten sich die Grippeerkrankungen derart gehäuft, dass es am 8. November bis auf weiteres hatte schließen müssen. Die Lehrerin Schwester Aquina Harrer starb am 12. November an „Influenzalungenentzündung“.

Einen Tag zuvor, am 11. November 1918, war der Waffenstillstand geschlossen worden, mit dem der Erste Weltkrieg zu Ende ging. „Nicht genug, dass der schreckliche Krieg so viele der Besten an der Front dahingerafft hat“, schrieb das LT am 21. November, „eine verheerende Seuche vernichtet auch in der Heimat immer noch zahlreiche Menschenleben“, so in Reutin zwei Personen innerhalb von drei Tagen. Es handelte sich um Frieda Schobloch, Ehefrau des Käsereibesitzers Schobloch, und um den Kassier der Distriktsparkasse, Martin Hechelmann, der „nach kurzer aber schwerer Krankheit“ verstorben war.

„Die Grippe schleicht immer noch in weiten Kreisen umher“, so das LT am 3. Dezember 1918. Betroffen war erneut das Maria-Martha-Stift. Zehn seiner Schülerinnen waren an der Grippe erkrankt, zwei davon schwer. Eine davon, eine 15-jährige, starb am 2. Dezember. Bereits einen Tag zuvor hatte der Bezirksarzt die Anstalt bis nach Neujahr schließen lassen.