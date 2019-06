Eine Stimme wie Milch und Honig

Lindau - Dota hat Lindau eine zweite Chance gegeben. Was für ein Glück. Dota, das ist die Band der Sängerin Dota Kehr. In Person: Jan Rohrbach an der E-Gitarre, Janis Görlich am Schlagzeug, Patrick Reising an den Tasten. Vor ein paar Jahren hatten sie einen kaum beachteten Auftritt in der Inselstadt (nicht im Zeughaus) und eigentlich gar nicht vor, wiederzukommen. Aber sie sind doch wiedergekommen. Dieses Mal ins Zeughaus. Und dieses Mal waren viele Leute da.

Im Mittelpunkt des Konzertes stand ihr neues Album „Die Freiheit“. Ein großer Albumtitel, dessen dazugehöriger Titelsong sehr kurz ist. Frisch, fröhlich, frei. Und enorm originell. „So viel Freiheit. Ich bin überfordert. Was mach’ ich daraus? Ich such’ mir einen Yogalehrer, der mir sagt, wann ich einatmen soll – und wann aus.“ Fertig.

Es ist das dritte Studioalbum von Dota, das offensichtlich viele der Zuhörer bereits in- und auswendig kannten – denn stets sang ein kleiner Chor die Texte mit. Nicht nur, um die Sängerin zu unterstützen, die – eigentlich krank mit Husten und Heiserkeit – alles gab. Und die berechtigte Frage aufkommen ließ: „Wenn sie mit angekratzter Stimme schon so schön singt, wie dann erst mit gesunder Stimme?“

„Bunt und hell“ ging es los mit treibenden, doch sanften Rhythmen, Ohrwurmmelodien, die trugen und träumen ließen. Dazu die klare und einschmeichelnde Stimme von Dota, die wie warme Milch mit Honig durch die Texte tanzte und Geschichten erzählte. Von der Liebe und von schwangeren Frauen im Baumarkt, die Hoffnung machen, gegen die Umweltverschmutzung, über die Migration, für die Gerechtigkeit – oder gegen Alltagsrassismus, wie in „Zwei im Bus“, das in der Frage gipfelte „wie diskriminiert man nun korrekt diese Rassisten?“. Was für eine Poesie. Scharfzüngig, kritisch, ausdrucksstark und manchmal ganz schön skurril. Jeder Song verdiente es, genau gehört zu werden. Zwischen den Liedern plauderte Dota charmant mit dem Publikum. Entspannte Fröhlichkeit machte sich breit, die auch kleine düstere und gesellschaftskritische Stücke gut aushielt.

Ich lerne Fotosynthese

Das Publikum war von der ersten Minute an dabei. Hüpfte, tanzte, wog sich genießerisch hin und her – das Zeughaus war ausnahmsweise nicht bestuhlt, begleitetet als Zeughauschor Textzeilen wie „Du bist nicht meine große Liebe, Du bist mein Zeitvertreib“ aus „Prinz“. Dota erzählte, dass sie gefragt wurde, ob sie für Fridays for Future eine Rede halten könnte. Daraus entstand ein neues Lied. Eine gesungene Rede, die mit „keine Zeit für Leugner und Fatalisten. Es ist klar was zu tun ist, und jetzt geht es los“ endet. Ihr Lindauer Publikum war stolz, dass es ihre Frage, ob es Fridays for Future auch in Lindau gebe, bejahen konnte. Und weil sie ihrem Livepublikum immer etwas Besonderes bieten will, sang sie ihr allerneuestes Lied, in dem sie erklärt: „Ich lern jetzt was Vernünftiges. Ich lerne Fotosynthese.“

Nach zwei Stunden pausenlos gespieltem Konzert waren alle Anwesenden hellauf begeistert – die vor der Bühne sowieso, aber auch die auf der Bühne. Dota bedankte sich beim Publikum und beim Zeughausteam. „Ich werde nie mehr sagen, nach Lindau musst du nicht fahren. Ihr seid super, und ich freue mich schon auf das nächste Mal.“