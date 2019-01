Eine Stimme für den Naturschutz ist verstummt

Am bayerischen Bodensee hat der Dokumentarfilmer und Fernsehjournalist Horst Stern den Lindauern ein besonderes Erbe hinterlassen: ein unverbautes Wäsenufer. Das ist Ende der 70er-Jahre keineswegs selbstverständlich gewesen: Der sogenannte Wäsen-Krieg, ausgelöst durch zwei umstrittene Bauvorhaben im Landschaftsschutzgebiet, hat damals in Lindau hohe Wellen geschlagen. Stern war seinerzeit sowohl Naturschutzbeauftragter des Landkreises Lindau als auch Mitglied des Naturschutzbeirats gewesen. Er ist jetzt im Alter von 96 Jahren in Passau gestorben.

Von vielen in erster Linie als Tierfilmer gesehen, hat sich Stern selbst als Mahner für den Erhalt der Natur verstanden. In den 70er-Jahren hielt er im Kreis Lindau die Fahne des Naturschutzes hoch: Der Landkreis hatte ihn 1973 als ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten bestellt. Gut fünf Jahre lang nahm Stern diese Aufgabe wahr. Dabei lag ihm unter anderem der Schutz des Bodenseeufers am Herzen, ob es sich um die Wasserburger Bucht handelte, die er von seinem Nonnenhorner Zuhause aus beobachtete, oder eben das Zecher Ufer.

Dort wollte damals zum einen der Erfinder Horst Wankel sein Forschungsinstitut auf dem Areal der ehemaligen Livana-Fabrik erweitern. Als der Bezirk dann zudem die Fläche am See als Standort für seine geplante Jugendbildungsstätte anpeilte, ging es um die Frage, ob das Landschaftsschutzgebiet Bayerisches Bodenseeufer dafür in diesem Bereich aufgehoben werden sollte – was Stern ablehnte. Seinen Rücktritt als Naturschutzbeauftragter Anfang März 1979 fiel in die Zeit, als sich die Wogen zum Wäsenkrieg langsam hochschaukelten. Wobei Stern in einem Schreiben an den damaligen Landrat Klaus Henninger zunächst gesundheitliche Gründe angegeben hatte.

In den Monaten danach wurde der Ton in der Diskussion über Landschaftsschutz und Baurecht schärfer. Im Juni verließen erst Kurt Prandner und dann auch Stern den siebenköpfigen Naturschutzbeirat des Landkreises. Stern – während seiner Lindauer Zeit 1975 Mitbegründer des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) – hatte zwar zunächst diese Bildungsstätte gebilligt in der Ansicht, sie werde nur aus einigen Hütten bestehen.

Als öffentlich wurde, dass dafür auf dem Wäsen eine über 3000 Quadratmeter große Fläche überbaut werden sollte, zog Stern seine Konsequenzen. In seinem Brief zum Austritt aus dem Naturschutzbeirat hieß es damals unter anderem: „Ich möchte nicht in die Lindauer Stadtgeschichte eingehen als der Naturschützer, unter dessen Amtsführung das bayerische Bodenseeufer eines wesentlichen Teils seines gesetzlichen Schutzes entkleidet wurde, ohne dass er darauf demokratisch angemessen reagiert hätte.“

Menschen mit Plädoyer für die Landschaft begeistert

Doch auch ohne offizielles Amt blieb Stern eine unüberhörbare Stimme für Natur- und Landschaftsschutz im Kreis Lindau. Es entbrannten hitzige Diskusssionen unter dem Motto „Am See Natur und nicht Beton“. Und ältere Lindauer erinnern sich an jenen Abend im Herbst 1979, als Horst Stern mit seinem Plädoyer für ein unverbautes Wäsenufer die Menschen in der überfüllten Sängerhalle zu Beifall hinriss.

Dass sein Einsatz für den Erhalt der Landschaft im Wäsen Erfolg hatte, wurde zwar in München entschieden – und besagte Jugendbildungsstätte wurde später in Babenhausen gebaut. Doch ohne das Engagement von Horst Stern sähe das Bodenseeufer dort heute vermutlich anders aus.