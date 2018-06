Eine Stellplatzsatzung kommt zu spät

Die Stadtverwaltung und die Mehrheit des Stadtrats haben das geplante Parkhaus an der Inselhalle als alternativlos dargestellt. Mehrkosten in Millionenhöhe sprechen gegen eine Tiefgarage, die Bayerische Bauordnung angeblich gegen die bisherige Lösung.

Die Bunte Liste und andere Parkhausgegner bringen aber eine andere Variante ins Spiel: hier die Antwort auf die Frage nach der Baugenehmigung für die Inselhalle ohne Parkhaus: „Gut die Hälfte der geforderten Stellplätze können auf dem vorhandenen Inselhallenparkplatz nachgewiesen werden“, teilt der BL-Stadtrat Uli Kaiser auf Anfrage der LZ mit.Hier könne die Stadt ohne weiteres die aktuell vorhandenen 233 Parkplätze ansetzen, da die Inselhalle in ihrer Grundkapazität nicht erweitert werde, fügt er an.

„Die fehlenden Parkplätze kann sich die Stadt als Bauherrschaft bei der Stadt als Genehmigungsbehörde für 7000 Euro je Stück ablösen. Dies sieht die Bayrische Bauordnung so vor. Laut dieser kann die Stadt dieses Geld für den Bau von Stellplätzen an anderer Stelle, aber auch für die Verbesserung des ÖPNV, der Fahrradinfrastruktur, neue Bahnhaltepunkte oder ähnliches verwenden. Diese Stellplatzablösung ist gängige Praxis bei Bauvorhaben auf der Insel“, so Kaiser weiter.

Finanziert könnte dies durch durch eingesparte „Sprungkosten“ beim Rummelplatz, der nicht umziehen muss, sowie den nicht benötigten Interimsparkplätzen zum Beispiel in der Ladestraße oder anderswo, da der Inselhallenparkplatz während der Bauzeit weitgehend nutzbar bleibt, macht er noch einen Finanzierungsvorschlag.

Als weitere Möglichkeit sehen die Parkhausgegner eine Stellplatzsatzung, in der die Gemeinde festlegen kann, wie viele Stellplätze an welcher Stelle notwendig sind. Eine solche Satzung hat Lindau bislang nicht. Die Bayerische Bauordnung lässt diese Möglichkeit zu. Hat eine Stadt ein solche Satzung, dann gilt diese, wenn es sich um die Zahl der Stellplätze dreht.

Wer sich im Internet umschaut, der findet einige dieser Satzungen. Viele Kommunen nutzen sie beispielsweise nicht, um die Zahl der Stellplätze zu reduzieren, sondern zu regeln, wie diese ausgestaltet sein müssen. Oft schreiben die Kommunen auch die Zahl von Fahrradabstellplätzen fest.

Die Stadt Schweinfurt legt für den Kernstadtbereich fest, dass dort nur die Hälfte der benötigten Plätze nachgewiesen werden muss. Ähnlich hält es Bamberg. Sämtliche Kommunen unterscheiden sehr genau, für welche Art der Nutzung die Befreiungen gelten.

Eine schriftliche Nachfrage beim Bayerischen Innenministerium, in dessen Zuständigkeitsbereich das Baurecht fällt, ergibt: Artikel 47 Absatz 1 Satz 1 Bayer. Bauordnung (BayBO) schreibt vor, dass bei der Errichtung baulicher Anlagen Stellplätze in ausreichender Zahl, Größe und Beschaffenheit herzustellen sind. Für den Fall der Änderung baulicher Anlagen regelt Artikel 47 Absatz 1 Satz 2 BayBO, dass für die durch die Änderung zusätzlich zu erwartenden Kraftfahrzeuge Stellplätze herzustellen sind, also nur der sogenannte Mehrbedarf.

„Bei der Ermittlung der nachzuweisenden Stellplätze kommt es darauf an, ob die Gemeinde eine Stellplatzsatzung hat oder nicht. Gibt es keine Stellplatzsatzung, gelten die Vorgaben der Garagen- und Stellplatzverordnung. Diese Verordnung schreibt hinsichtlich der erforderlichen Stellplätze einen Mindeststandard fest. Gibt es eine gemeindliche Stellplatzregelung, richtet sich die Zahl der erforderlichen Stellplätze nach dieser gemeindlichen Regelung“, heißt es in der schriftlichen Antwort.

Und weiter: „Dem liegt der Gedanke zu Grunde, dass gerade die Problematik der Zahl erforderlicher Stellplätze eine Frage gemeindlicher Verkehrspolitik ist, die die Gemeinden selber regeln können. Sie können sich aber auch dafür entscheiden, das nur die staatlichen Mindestvorgaben gelten.“

Allerdings hat das Ministerium eine andere Auffassung, was die Ablösung der Parkplätze durch die Stadt als Bauherr angeht: „Die Gemeinde darf sich selbst gegenüber keine Stellplätze ablösen“. heißt es hier.

Bliebe die Möglichkeit einer Stellplatzsatzung, die beispielsweise an dieser Stelle nur 150 Stellplätze verlangt. Wäre theoretisch möglich, hätte aber für die Inselhallenparkhaus keine Bindung mehr. Denn der Bauantrag wurde nach Aussage von Lena Choi, Pressesprecherin der Stadt Lindau, bereits Ende März eingereicht. Rückwirkend könne eine jetzt verabschiedete Satzung aber nicht mehr wirken.

Heißt nichts anderes, als dass eine Stellplatzsatzung den Bau des Parkhauses möglicherweise hätte verhindern können. Jetzt kommt sie wohl zu spät.