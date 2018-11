Eine Stützmauer soll den Bahndamm künftig sichern

Zum Zwei-Bahnhofs-Konzept in Lindau gehören neben den Bahnhöfen in Reutin und auf der Insel auch zahlreiche weitere Maßnahmen. Während für einige die Planung noch aussteht, steht schon fest, was beim Bahndamm und mit der Tank- und Abstellanlage passieren soll.

Während es zu Detailplanungen der beiden Bahnhöfe bei der jüngsten Erörterung viel Widerspruch von Kritikern gibt, sind die Lindauer mit den Plänen für den Bahndamm und die neue Tank- und Abstellanlage weitgehend einverstanden. Um den Bahndamm nach mehr als 160 Jahren zu sichern, planen die Bahner eine 500 Meter lange Stützmauer, die direkt vor dem Damm stehen soll. Eingaben des Wasserwirtschaftsamts und der Naturschutzbehörden stellen sicher, dass der Eingriff für den Bodensee verträglich bleibt. Sollten die Arbeiter zudem beim Rausheben feststellen, das einzelne der großen Steine denkmalschützerischen Wert haben, dann werden sie Fachleute des Denkmalamts einschalten.

Auf 1200 Metern Strecke zwischen Aeschach und dem Inselbahnhof sind Oberleitungsmasten nötig, damit auch dort künftig Züge unter Strom fahren können. Die kann die Bahn aber erst aufstellen, wenn im Frühjahr 2020 die Sanierung es Bahndamms abgeschlossen ist.

Die Tankstelle wird die Bahn komplett nach Reutin verlagern. Hinzu kommt eine neue Anlage für die Innenreinigung der Züge. Außerdem plant die Bahn AG in Reutin insgesamt knapp anderthalb Kilometer lange Abstellgleise. Dass die Bahn auch eine neue Straße bauen will, die von der Einmündung der Ladestraße zu den neuen Bahnanlagen führen soll, stört Lindaus GTL-Werkleiter Kai Kattau, der darauf verweist, dass die Stadt dort sowieso Straßen bauen werde, um das nach 2025 dort geplante Wohngebiet zu erschließen.

Auf der Insel will die Bahn im Gegenzug Gleise abbauen. Dafür ist aber ein eigenes Genehmigungsverfahren nötig, wie Michael Katz, Projektleiter der Bahn AG für den Knoten Lindau, erläuterte. Im jetzigen Verfahren sind nur die Maßnahmen enthalten, die direkt den Abbau der Tankanlage betreffen sowie das Abtrennen der künftig nicht mehr benötigten Schienen. Dass der Vereine für ein geplantes Eisenbahn- und Schifffahrtsmuseum die Stellwerke erhalten will, muss er in dem späteren Verfahren geltend machen.