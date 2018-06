Eine Skulptur aus OP-Materialien eingeweiht

Gut zwei Meter hoch und mehr als 60 Kilogramm schwer ist die Skulptur, die der technische Leiter der Lindauer Asklepiosklinik, Franz-Josef Werhan, gebaut hat. Nun wurde sie feierlich enthüllt. Zu sehen ist ein Aeskulapstab, eine Schlange, die sich um einen Stab windet.

Als Material nahm Werhan ausgedientes Operationsmaterial, das entsorgt werden sollte. „Mir waren aber die ehemals teuren Gerätschaften zu wertvoll, um sie einfach wegzuwerfen“, erklärte der Hobbykünstler. Daher sammelte er Zangen, Scheren und Schalen, Spritzen und Teile für Hüften in seiner Werkstatt und überlegte, was er damit anfangen könnte. Eine Skulptur sollte es werden, das war ihm von Anfang an klar.

Werhan ist seit 29 Jahren im Krankenhaus tätig. In mehr als 100 Stunden künstlerischer Arbeit entstand die Skulptur, die in Absprache mit der Klinikleitung nun einen Platz vor dem Eingangsbereich gefunden hat. Der Äskulapstab ist nicht die erste künstlerische Arbeit Werhans, der zu Hause eine Metallwerkstatt hat, aber die bisher eindrucksvollste. Die Klinikleitung um Geschäftsführer Andreas Fischer war und ist begeistert über Werhans „Nebentätigkeit“, daher wurden auch die Mitarbeiter des Krankenhauses zur feierlichen Enthüllung dazugeladen. (cf)