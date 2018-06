Eine Seejungfrau gibt Heimatkunde

„Luina - Die Seejungfrau vom Bodensee“ heißt das erste Kinderbuch von Stefanie Steinmayer und Sabine Kleiner. Am Samstag stellen es die beiden im Atelier von Steinmayer am Paradiesplatz vor. Bei der Zusammenarbeit herausgekommen ist ein verspielt-buntes Märchen, das neben Unterhaltung auch Heimatkunde bietet.

„Seeschun!“ miteinander. „Seeschun“, das ist der Unterwassergruß und heißt sowohl „Hallo“ als auch „Auf Wiedersehen“. Und wer da so freundlich und phantasievoll grüßt ist Luina, eine kleine Seejungfrau, die auf dem Grund des Bodensees lebt. Und schon befindet sich der Leser mittendrin in der phantastischen Welt, die sich die Autorin Sabine Kleinert und die Künstlerin Stefanie Steinmayer geschaffen haben.

Mehr als ein Jahr lang an dem Buch gearbeitet

Es ist halt immer das Gleiche mit den Seejungfrauen. Die Neugier treibt sie an die Oberfläche. Die Neugier auf die Menschen und am Bodensee natürlich die Neugier auf die Landschaft und die Stadt Lindau. Hier begegnet Luina einem Menschenjungen namens Sinan. Fortan sind die beiden unzertrennlich.

Mehr als ein Jahr lang haben Kleiner und Steinmayer an dem Buch gearbeitet. „Dabei waren die Geschichten im Grundsatz eigentlich alle vorhanden“, erinnert sich Kleinert. Denn immer wenn sie mit ihrer Tochter Antonia beim Wandern war, haben sie sich Geschichten ausgedacht über die sagenhafte Unterwasserstadt Koranja. Und weil Antonia mindestens so viel Phantasie hat wie Luina im Buch, wurde aus den einzelnen Geschichten schnell ein kleiner Kosmos. Diesem Kosmos hat Kleiner eine Ordnung gegeben und verwebt geschickt eine kindgerechte Geschichte mit Wissen über Lindau.

So unternehmen Sinan und Luina Ausflüge zum Löwen und zur Insel Hoy, Luina erfährt etwas über das Kinderfest, über die Seehasen in Friedrichshafen und über Brezeln - und die Kinder lernen mit. Sogar eine Stadtgeschichte in zehn Sätzen bietet das Buch. Lehrreich, aber nicht belehrend - das war Kleiners Ziel.

Die Bilder zum Text hat die Lindauer Künstlerin Stefanie Steinmayer geliefert. Wasser, Sterne und Lindau sind feste Bestandteile ihres Werks. Die Geschichte um die neugierige Seejungfrau und ihren Menschenfreund schien geradezu auf ihre Illustrationen gewartet zu haben. Mit unterschiedlichen Techniken nähert sie sich dem Thema an. Zeichnungen, Aquarelle und die für sie typische Prägetechnik lassen die Unterwasserwelt lebendig werden. Mal sind die Zeichnungen zurückhaltend in Schwarz-Weiß, dann sprühen sie vor Farben. Für sie war das Buchprojekt ein lang gehegter Wunsch, den sie sich jetzt erfüllen konnte.

Die Resonanz auf das Erstlingswerk ist mehr als ermutigend. Die Geschichte hat bereits viele Freunde gefunden. Kein Wunder, dass Kleinet bereits über eine Fortsetzung nachdenkt. So soll Luina im zweiten Teil Bregenz erkunden und in einem dritten Teil Friedrichshafen. Und dann lockt ja auch noch das schweizer Ufer die neugierige Seejungfrau.

Ähnlich neugierig wie Luina haben sich auch Kleiner und Steinmayer auf Neuland begeben und einen eigenen Verlag gegründet. „Schwäbisches Meer“ heißt dieser. „Das schwäbische Meer“, erklärt Sinan Luina, „ist der Bodensee“. Dort gibt es bald ein Wiedersehen. Seeschun!

Die Autorinnen stellen „Luina - Die Seejungfrau vom Bodensee“ am Samstag, 12. Juli, im Atelier Steinmayer am Paradiesplatz vor. Das Atelier ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 11 und 14 Uhr lesen die beiden aus dem Buch. Zudem gibt es eine Ausstellung der Original-Illustrationen zum Buch. Weitere Informationen: www.verlag-schwaebisches-meer.de.