Eine schöne Bescherung im Stadtbus

Endgültig den Führerschein abgeben? Ein mutiger Schritt. Damit die Entscheidung leichter fällt hat der Stadtbus zum 25. Geburtstag unter dem Motto „Den Lappen abgeben“ unter allen „Abgabewilligen“ fünf Seniorinnen ausgelost, die dafür ein Jahr kostenlos Stadtbus fahren dürfen. Stilecht fand die Übergabe der Jahreskarten selbstverständlich in einem Stadtbus statt und Betriebsleiter René Pietsch (Zweiter von rechts), Geschäftsführer Hannes Rösch (Dritter von rechts) und Stadtbus-Mitarbeiterin Alexandra Baumberger (rechts) versorgten die Senioren mit Sekt und Kaffee. Über das vorgezogene Weihnachtsgeschenk freuten sich Karl Müller (links vorne), Ferdinand Herold (links hinten) und Herta Seebeck (Zweite von links). Die beiden weiteren Gewinner bekommen ihre Jahreskarten per Post zugestellt. Im Anschluss an die kleine Feier chauffierte Fahrmeister Alexander Bogattke die neuen Jahreskartenbesitzer an ihre Haltestellen. Foto: Stadtwerke