Eine Preußin aus Achberg feiert ihren 95. Geburtstag

Ihren 95. Geburtstag hat jetzt Charlotte Schielin in Oberreitnau gefeiert. Lindaus Oberbürgermeister Gerhard Ecker kam zum Gratulieren und erfuhr dabei wieder einiges über Lindauer Stadtgeschichte.

Auch wenn sie selbst über sich lachend sagt „I bin a Preußin“, sie weiß noch viel über das alte Lindau. Aber warum Preußin, wo sie doch in Esseratsweiler geboren ist und das noch genug entfernt ist von Preußen? Gerade die Gemarkung Achberg war im 19. Jahrhundert eine Enklave des Hauses Hohenzollern-Sigmaringen. Mitte des 19. Jahrhunderts fiel dieses an die Preußen, somit war Achberg der südlichste Zipfel der Preußen. Das alles lange vor Charlottes Zeit, aber nicht vergessen. Und mit einer solchen Aussage kann man doch leicht einen Bayern kurz verwirren.

Charlottes Vater war ein Schneider, daher kam die Familie nach und nach der Kundschaft aus Lindau entgegen, von Esseratsweiler ging es erst nach Doberatsweiler und weiter nach Oberreitnau.

Kurze vor Kriegsende eingezogen

Noch in den letzten Kriegstagen wurden sie und ihre Freundin zum Kriegsdienst eingezogen. Sie mussten nach Gablingen bei Augsburg, wo sie in die Küche gesteckt wurden. Die Militärs wussten allerdings mit den Frischlingen wenig anzufangen, es war klar, dass es dem Ende zugeht, erzählt sie. Nach einem kurzen Intermezzo in Esslingen kam sie wieder nach Gablingen, und schließlich landete sie nach Ende des Krieges wieder hier am Bodensee.

In Lindau fand sie Arbeit und lernte den Schlosser Johann Schielin kennen, nach den Worten Charlottes ein „richtiger Moschtkopf“ und Lindauer Unikat, an den sich sicher noch viele Lindauer erinnern werden, vor allem daran, wenn der hochbetagte Mann mit seinen altertümlichen Schlittschuhe auf dem gefrorenen Kleinen See seine Runden drehte. Seine Schlosserei im Zitronengässle wurde nach der Hochzeit ihr Zuhause, dort kamen auch die drei Kinder zur Welt. Charlotte hat vier Enkel und sieben Urenkel, von denen zumindest der vierjährige Johann seinen Namensgeber nicht mehr kennenlernen konnte, denn der Uropa starb vor 14 Jahren.

Früher ist die Charlotte noch viel Fahrrad gefahren, davon erzählt sie, nachdem sie erfahren hat, dass der Oberbürgermeister selbst mit dem Radl zu ihr nach Oberreitnau gestrampelt war. Sie selbst war radelnderweise bei der Seegfrörne bis nach Rohrschach gekommen. Eine andere Radtour ging an den Genfer See mit den Kindern, erzählt Sohn Konrad, in dessen Haus in Oberreitnau sie mittlerweile lebt. So scheint sich ein Kreis langsam zu schließen, „falls sie dann noch eines Tages nach Achberg ins Altersheim geht“, meint er – und beide lachen. Aber sicher ist da noch nichts, noch fühlt sie sich in dem Haus wohl. Fahrrad fährt Charlotte Schielin längst nicht mehr, sagt sie, aber Kreuzworträtsel lösen halte sie geistig fit.