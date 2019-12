Eine musikalische Weihnachtsgeschichte

Traditionell hat der Musikverein Lindau-Aeschach/Hoyren am Samstagabend dazu eingeladen, sich in der hektischen Vorweihnachtszeit noch einmal für eine Stunde in ein etwas anderes Weihnachtserlebnis entführen zu lassen. Christine Berdichever erzählte in der Sparkassenhalle in Lindau die Weihnachtsgeschichte „Der gläserne Vogel“, musikalisch umrahmt von der Jugendkapelle, dem Vororchester und verschiedenen Ensembles des Vereins.

In der Geschichte „Der gläserne Vogel“ geht es um den kleinen Jungen Xander, der sich aufgrund seiner Neugierde und Vorfreude auf Weihnachten in allerhand Turbulenzen stürzte. Berdichever fungierte hier als mitreißende Geschichtenerzählerin. Doch nicht nur das, vielmehr schrieb sie die Geschichte um und adaptierte sie so, dass sie im perfekten Einklang mit der musikalischen Umrahmung des Musikvereins Lindau-Aeschach/Hoyren stand. Der musikalische Rahmen wurde größtenteils von der Jugendkapelle mit ihrem Dirigenten Fabian Börner und dem Vororchester mit Dirigentin Laura Böttger gestaltet. Mit viel Enthusiasmus gaben die jungen Musikanten bei traditionellen Klängen wie Richard Wagners Festmusik und peppigen Rhythmen wie „The Ant Farm“ ihr Bestes und waren sehr konzentriert bei der Sache. Die Gäste des Abends wurden mit Liedern wie „Alle Jahre wieder“ und „Leise rieselt der Schnee“ zum Mitsingen aufgefordert. Neben solch klassischen Weihnachtsliedern waren auch modernere Stücke wie „Driving Home For Christmas“ von Chris Rea und „Let Me Go“ von Gary Barlow zu hören was den Abend abwechslungsreich machte.

Immer wieder überraschte der Musikverein mit verschiedenen Ensembles. Sei es das Alphornquartett, welches aus den hinteren Reihen des Saales zu hören war, der Bläsersatz oder das Klarinettenquartett, das eigentlich aus fünf Klarinettisten bestand, sowie eine alpenländische Besetzung, die von verschiedenen Blechbläsern lebte. Diese Abwechslung an musikalischer Darbietung rundete das Programm ab und machten es zu einem einmaligen Weihnachtserlebnis.

Nach einem letzten gemeinsamen Lied lud der Förderverein das Publikum und alle Mitwirkenden zu Weihnachtsgebäck, Glühwein und Kinderpunsch ins Foyer des Sparkassensaales ein.