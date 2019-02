Eine musikalische Sternstunde

Sein Ruf als „Romantiker des Cellos“ ist Mischa Maisky vorausgeeilt – voll besetzt war daher das Lindauer Theater am Montagabend und schon mit den ersten Takten hat der in sich gekehrte Cellist seine Zuhörer in seinen Bann gezogen. Zur musikalischen Sternstunde wurde das Konzert vollends durch das Schweizer Ensemble CHAARTS, das unter Gábor Takács-Nagys Leitung nicht nur den Solisten sensibel begleitete, sondern zuletzt in Béla Bartóks Divertimento mit tiefer Emotion und hinreißender Frische und Spontaneität gefangen nahm.

Mit großer Energie setzt der Solist in Luigi Boccherinis Konzert für Violoncello und Streicher D-Dur G.479 ein, die weiße Mähne fliegt, und bald singt das Instrument. Ein Lächeln zum Dirigenten hin und in der energiegeladenen Kadenz hüpft und streicht der Bogen, der Cellist genießt die Kontraste, die Verzierungen. Sanft leiten die Streicher das Adagio ein, sanft wiegt sich Mischa Maisky. Nachdenklich, von verhaltener Trauer ist sein Spiel, ein wehmütiges, bittersüßes Lied hebt an. Unmittelbar schließt sich das Allegro an, unbeschwert gehen die Streicher auf die rasanten Kapriolen des Solisten ein, alles drängt vorwärts in virtuosem Tanz auf den Saiten.

Schuberts Sonate a-Moll D. 821, die „Arpeggione-Sonate“, hat Maisky von Dobrinka Tobakova für Cello und Streicher arrangieren lassen. Wie im Original mit Klavier gelingt auch hier die harmonische Zweisamkeit gleichwertiger Partner. Leise Melancholie liegt über dem gesanglichen Beginn, ein Gesang auf der Insel der Seligen, das Cello singt, tänzelt, eilt voran und hält wieder inne. Von lebhaftem Draufgängertum und sanfter Zärtlichkeit erzählt das Cello. Dialoge entstehen mit der ersten Geige, mit dem Ensemble, ehe das Allegro sanft erstirbt. Paradiesische Schönheit und Wärme umfängt den Zuhörer im Adagio, traumverloren und entrückt ist der Gesang des Cellos, eingebettet in die Streicher – allein dieser Satz hätte den Besuch gelohnt. Übermut und Ernst vereinen sich im Allegretto in klangschöner Harmonie, ehe die Spielmusik in tänzerischen Überschwang, in beschwingte Lebenslust übergeht und leise ausklingt. Kurze Stille, dann wogen die Wellen der Begeisterung und Mischa Maisky und CHAARTS danken mit dem berühmten Boccherini-Menuett, das man wohl selten so nuanciert und lustvoll zugleich zu hören bekommt.

Kurz führt Gábor Takács-Nagy ein in Béla Bartóks Divertimento. Sie würden singen und tanzen, doch im tieftraurigen zweiten Satz nehme Bartók Abschied vom geliebten Europa, ein Weinen ohne Tränen, ehe die Hoffnung wieder aufkeime. Waren die CHAARTS bislang sensibel auf den Solisten eingegangen, zeigen die Musiker jetzt ihre volle Power und Frische und Ausdruckskraft. Spannende Interaktionen, Dialoge und Soli bestechen im Kopfsatz mit sprühender Lebenslust und doch mischen sich schon Schatten, Vorboten der Katastrophe hinein. Eine tief berührende Trauer baut der zweite Satz auf, erst in der Bratsche, dann in den tiefen Streichern, ehe auch die Violinen einstimmen. Seufzen, Schreie, bebende Klage stehen in diesem Seelenaufruhr nebeneinander, in den allmählich Lichtstrahlen fallen – von neuer brodelnder Lebenslust erzählt der tanzende dritte Satz, virtuos darin die rauschhaften Soli des ersten Geigers. Und wieder brandet der Beifall auf. Das Presto aus dem Mozart-Divertimento D-Dur KV 136 setzt den bezaubernden Schlusspunkt.