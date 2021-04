Eine Million Euro für Sanierung des Cavazzen

Der Freistaat bayern fördert die Instandsetzung des ehemaligen Patrizierhauses und heutigen städtischen Museums „Cavazzen“ in Lindau mit einer Million Euro. Dies teilt das Büro des bayerischen Landtagsabgeordnete Eric Beißwenger mit.

„Der Cavazzen gilt als eines der bedeutendsten Bürgerhäuser in der Bodenseeregion und verbindet Gegenwart und Vergangenheit auf einzigartige Weise“, so der Lindauer Stimmkreisabgeordnete Eric Beißwenger, „ich freue mich sehr, dass wir die Sanierung mit Mitteln aus dem Kulturfonds unterstützen können.“

Der Cavazzen zählt zu den markantesten Baudenkmälern der Lindauer Altstadt. Untergebracht ist hier das Stadtmuseum Lindau, das sich mit der Pflege, dem Erhalt und der Vermittlung des kulturellen Erbes von Stadt und der Region befasst sowie in wechselnden Ausstellungen schwerpunktmäßig moderne und zeitgenössische Kunst präsentiert. Die Dauerausstellung des Museums wird im Rahmen einer gesonderten Maßnahme neu konzipiert und gestaltet.

Die Gesamtkosten für die Sanierung liegen laut Pressemitteilung Beißwengers bei rund 18 Millionen Euro. Über die Verteilung der Mittel aus dem Kulturfonds in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro im Bereich Kunst habe der Wissenschaftsausschuss des Bayerischen Landtags beraten und der Haushaltsausschuss am Mittwoch beschlossen. In Bayern werden insgesamt 104 Projekte gefördert, ein Drittel der Mittel fließt nach Schwaben.