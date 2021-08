Eine Malaktion für Groß und Klein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kreativ sein, das kann und darf jeder. Und darüber kommt man ins Gespräch, ins Schauen und ins gemeinsame Lachen. Dies hat auch am 15. und 16.08. auf der Lindauer Gartenschau gezeigt. Bei schönstem Sommerwetter präsentierte sich der Kunstverein Wasserburg e.V. KUBA gleich dreifach im und vor dem Pavillon des Landkreises.

Auf der Freifläche war eine große Stellwand mit zwei Leinwänden bespannt, die Jugendliche und Erwachsene zum Malen einlud. Blaue, rote, gelbe und grüne Acrylfarbe wurde passend zur Themenwoche der Gartenschau „Atlantis“ von den Gästen in Fische, Regenbögen, Delphine, Nixen und Seepferdchen umgewandelt, in ein goldenes Herz oder auch kritische Motive, wie z.B. eine Qualle gefangen in einer Plastikflasche. Manche Besucherinnen malten kurz und spontan, anderen blieben lange vertieft in ihr Motiv oder kamen sogar mehrfach. Begleitend entspannen sich zahlreiche Gespräche.

Für kleinere Kinder bot der Verein drei Maltische mit Papier und Stiften an, Platz auch für Mütter und Väter, die im Schatten eines Baumes ruhige und kreative Entfaltung fanden. Eine Wasserspirale und zwei hölzerne Ruhebänke boten als Einrichtung der Gartenschau Groß und Klein Spaß und Ruhe.

Im Innenraum des Pavillons gab es eine Kunstausstellung mit Dagmar Reiche zum Thema „Atlantis“. Bilder die zum Innehalten und eintauchen einluden. Auf Monitor konnten sich die Besucher*innen über die ausstellende Künstlerin, sowie die Aktivitäten und Ausstellungen des Kunstverein Wasserburg e.V. KUBA informieren.

Für den Kunstverein Wasserburg e.V. KUBA eine rundum gelungene Aktion, die allen Beteiligten, ob 4 oder 84 Jahre alt, viel Spaß und Freude bereitete – und zeigt, dass Kunst nahbar für Alle ist.