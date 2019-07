Eine Lindauerin und ein Bodolzer werden am Freiburger Hausberg Altersklassensieger

Etwas mehr als 600 Teilnehmer sind beim Schauinsland-Bergrennen, dem größten Berg-Einzelzeitfahren Deutschlands, an den Start gegangen. Die beiden Seniorenfahrer der CooperStandard-Sport-Gemeinschaft (CSG) Ingrid Weber-Haack aus Lindau und Roland Grübel aus Bodolz siegten in mit jeweils deutlichem Vorsprung in ihren Altersklassen (AK). Bei Gegenwindverhältnissen konnten jedoch weder der Bergrekord noch die historischen AK-Bestzeiten geknackt werden.

Im 15-Sekunden-Takt ging es für die Radsportler am Sonntag ab 10 Uhr auf die 11,5-Kilometer-Strecke, die vom Freiburger Ortsteil Bohrer bis zur Passhöhe Schauinsland führt. Dabei mussten 806 Höhenmeter überwunden werden. Ingrid Weber-Haack trat in der AK W60 (vier Starterinnen) an, siegte mit sehr großem Vorsprung und einer Fahrzeit von 48:01 Minuten. Aufgrund verbesserten Radmaterials und guter Tagesform konnte die Lindauerin trotz ungünstiger Windverhältnisse als eine der wenigen ihre Vorjahreszeit unterbieten. Im Damengesamtklassement (62 Starterinnen) gelangte die 62-jährige Lindauerin auf Rang zwölf.

Ebenfalls eine Demonstration seines Könnens lieferte laut Pressemitteilung Roland Grübel ab. Der deutsche Senioren-Bergmeister von 2012 ließ den 13 Konkurrenten seiner AK (M65) keine Chance. Seine gut eingeteilten Kräfte ließen sogar noch einen 500-Meter Schlusssprint zu. Der Bodolzer benötigte 40:17 Minuten (Schnitt 17,1 km/h), war damit zwar deutlich langsamer als 2018, nahm dem Zweitplatzierten Alfred Emrich jedoch knapp zwei Minuten ab.