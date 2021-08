Eine Lindauer Ikone feiert sein 40-jähriges Jubiläum

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Er hat alle Facetten eines Vereinslebens er- und durchlebt! Die schier unglaubliche, historische Jahreszahl 40 bringt der Vorstand des Lindauer Trommlerzugs Peter Ebinger genau an dem Tag zustande, an dem „sein“ größter Auftritt Corona-bedingt leider nicht stattfindet: Am Lindauer Kinderfest. Genau an diesem Datum hat Ebinger alles in Bewegung gesetzt, dass der Trommlerzug am historischen Mittwoch vor dem Lindauer Rathaus, am Seehafen und der Gartenschau Auftritt. Denn trotz all seiner Erfolge, ist und bleibt der größte Tag für den Vorstand und Zugführer des Vereins – sein Lindauer Kinderfest.

Ein Lindauer, ein Trommler, ein Vorstand der seinesgleichen sucht. Bereits als 12-Jähriger hat er seine Leidenschaft in die Tat umgesetzt und ist dem Trommlerzug Lindau-Aeschach beigetreten. Als begnadeter Trommler beherrscht er sein Handwerk damals wie heute noch. Doch er ist viel mehr geworden. Unermüdlicher Motivator, Galionsfigur und das Zugpferd mit mehr Elan als manch ein 20-Jähriger. Seit Jahrzehnten führt er den Verein von einem Erfolg zum anderen. Unzählige Auftritte mit seinen eigenen Kompositionen der Bühnenstücke samt deren Lichtshow, damit brachte er den Verein zum Gewinn der Vize Deutschen Meisterschaft für Drums oder zum FC Bayern München.

Doch Ebinger ist viel mehr. Er bleibt dran und hat den Glauben an den Trommlerzug auch dann nicht verloren, als er 1999 ohne Probeheim mit nur 11 aktiven Trommlern kurz vor dem Aus Stand. Er, so sein Vize Thomas Willig, zieht durch seine offene Art jeden in den Bann. Als Vereinsfunktionär ebenso wie als Freund mit Rat und Tat außerhalb des Vereins. Sein Engagement, so weiß der gesamte Verein, ist und bleibt unbezahlbar. Denn was er opfert und investiert, weiß seine Frau Petra, selbst Trommlerin mit den beiden Kindern. Und wie könnte es anders sein, bei jemandem der täglich am und im Verein arbeitet, hat er Sie auch im Trommlerzug kennengelernt und die Trommlerhochzeit dort gefeiert. Eine andere Gelegenheit gab es wohl für den passionierten Trommler nicht, sind sich die Mitglieder sicher.

Ob die Ausbildung von Jugendtrommlern, sein Wirken als Zugführer oder die Geschicke des Vereins als Vorstand wie zur aktuellen Sanierung des Vereinsheims – all dies ist mit seinem stetig perfektionistischen Anspruch wie beim Trommeln immer präsent. So wie der gesamte Verein, wünschen sich die Lindauer nur eines, dass Ebinger diesen auch im Jahr 2022 zum dann hoffentlich stattfinden Kinderfest wieder anführt.