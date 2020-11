Eine kleine Prinzessin für die Deutsche Hutkönigin Vanessa Daria Höss

Babyglück für Vanessa Daria Höss. Die amtierende deutsche Hutkönigin aus Lindenberg im Allgäu hat in der Asklepios-Klinik Lindau am Sonntag, 8. November, eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Mama und Baby sind wohl auf. Nach Ihrem Aufenthalt möchte Vanessa Daria Höss nun ihren „Hut ziehen“ und sich für die hervorragende Behandlung in der Geburtshilfe der Asklepios-Klinik Lindau bedanken, heißt es in der Pressemitteilung.

Sie trägt keine Krone aber dafür einen Hut. Alle zwei Jahre wird beim Hut-Tag in Lindenberg die Deutsche Hutkönigin gewählt. Sie ist eine Botschafterin für den Hut und die Stadt Lindenberg. Im Rahmen des 19. Lindenberger Hut-Tages im Mai 2018 wurde Vanessa Daria Höss Deutsche Hutkönigin und erfüllte sich dabei einen Kindheitstraum, heißt es weiter. Neben repräsentativen Pflichten bei städtischen Veranstaltungen, gehören Einsätze bei Messen, Events und Kulturveranstaltungen zu ihren Aufgaben. Dazu kommen der Besuch sozialer Einrichtungen und als Kür die Hutmodenschauen. Jetzt hat die 27-Jährige erneut Grund zur großen Freude. Am Sonntag, 8. November, um 4.31 Uhr hat Sie ihre kleine Tochter Amelie Sophie in der Asklepios-Klinik Lindau zur Welt gebracht. Mama und Kind sind wohlauf und überglücklich. „Vielen Dank an das Team der Geburtshilfe der Asklepios-Klinik Lindau. Alle haben sich sehr gut um uns gekümmert und ich habe mich von der ersten Minute in der familiären Atmosphäre wohl und geborgen gefühlt. Die Betreuung von der Geburtsvorbereitung über den Klinikaufenthalt bis zur Nachsorge ist einfach super“, freut sich Vanessa Daria Höss. Besonders die Einbindung der Väter in solch schwierigen Zeiten hat mich besonders beeindruckt, so der glückliche Vater Philipp Duelli.

In der Geburtshilfe der Asklepios-Klinik Lindau werden die werdenden Mütter wie Vanessa Daria Höss vor, während und nach der Geburt durch ein Team aus Ärzten, Pflegern und Hebammen, begleitet und versorgt. Ein Team aus Geburtshelfern, Kinderärzten und Anästhesisten ist immer vor Ort, um die Sicherheit für Mutter und Kind zu gewährleisten, erklärt die Klinik. Jeder werdenden Mutter steht zudem eine Hebamme zur Seite. Eine individuelle und familienorientierte Geburtsbegleitung habe dabei oberste Priorität.

Die werdenden Mütter können kurz stationär entbinden oder sich noch einige Tage nach der Geburt auf der Wochenstation erholen. Das Kinderzimmer, das von Schwestern und drei Kinderärzten betreut wird, ist der Station angegliedert. So ist in der Abteilung auch die kinderärztliche Versorgung rund um die Uhr gewährleistet. Auch die Attraktivität und Sicherheit der Geburtsstation der Klinik wurde im Laufe des Jahres weiter erhöht. Zudem wird die Geburtshilfe mit einer neuen Gebär- und einer Entspannungswanne ausgestattet.

Die Geburtshilfe der Asklepios-Klinik Lindau wird vom Freistaat Bayern und dem Landkreis Lindau unterstützt. 388 Kinder kamen 2019 in der Asklepios-Klinik in Lindau zur Welt. „Herzlichen Glückwusch an die kleine Familie, die extra aus Pfrungen bei Wilhelmsdorf angereist ist. Wir freuen uns, dass sie sich entschieden hat, ihr Kind bei uns zur Welt zu bringen. Das Lob geben wir gern an unser Team weiter, das wirklich hervorragende Arbeit leistet“, sagt der Geschäftsführer der Asklepios-Klinik Lindau Boris Ebenthal.