Eine Klangreise für die Seele mit Saxophon und Flöten

Eine Stunde mit Texten und Musik zum Träumen und Meditieren möchten die Allgäuer Markus Kerber (Flöten und Saxophone) und Robert Haas (Piano) ihren Zuhörern am Sonntag, 10. April, in der Kirche St. Josef in reutin bieten. Eine Stunde, in der sie ihre Melodien aus den CDs „Klangreisen“, „Kleine Tafelmusik“ und „Klangreisen 2“ spielen. Die Musik zur neuen CD „Klangreisen 2“ entstand für ein Filmprojekt mit der Fernsehköchin Sarah Wiener. Während Robert Haas den Klavierpart spielt, führen Flöten und Saxophone die melodischen Linien mit Improvisationen aus. So kommen auch indische Bambusflöten zum Klingen, die Markus Kerber für das Musical „König der Löwen“ schon gespielt hat. Liedermacher Haas stellt bei diesem Konzert auch einige seiner Stücke aus dem aktuellen Liederbuch vor. Beginn des Konzerts ist um 16 Uhr. Bereits um 14.30 Uhr lädt Liedermacher Haas zu einem offenen Singen für den Frieden „Canta con me“ in der Kirche ein. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Infos auch unter www.robert-haas.de