Eine Hülle auf der Kupfer-Blätter schimmern

Die Künstlerin Magdalena Waller zeigt ihr Werk, das den Titel „self-contained“ trägt, im Innenhof des Kunstmuseums im Rahmen der Biennale. Bei einem Studienaufenthalt in Japan lernte die Künstlerin laut Mitteilung den Prozess der Oxidation von Blattmetallen kennen und lieben. In Lindau ummantelt sie die gesamte Außenfläche des Biennale-Containers mit quadratischen Elementen aus rosafarbenem Stoff, in welchen Kupfer-Blätter eingearbeitet werden. Somit kreiere sie eine organische Außenhülle – eine Membran, die in starker Spannung zum industriellen Charakter des Containers stehe.

Magdalena Waller, 1988 in München geboren, hat als Meisterschülerin an der AdBK München und an der University of Arts in Okinawa (Japan) Malerei studiert. Beeinflusst von Reisen in über 40 Länder forscht sie an neuen Maltechniken und dem Diskurs um Identität. Ihre Bilder seien sich selbst formende Lichtgemälde, die durch natürliche Oxidationsprozesse von Blattmetallen entstehen, ein Verfahren, das in der japanischen Tempelmalerei Anwendung findet. Waller stellte unter anderem in Berlin, München, Wiesbaden und Düsseldorf aus und ist in Privatsammlungen in den USA, Deutschland, Österreich, Schweden, Italien und Japan vertreten. Darüber hinaus ist sie Geschäftsführerin des Vereins urbane Kunst in München.