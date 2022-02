Eine Heldin des Alltags: Renate Allweil nimmt Flüchtlingen die Angst

Es gibt sie überall – Menschen, die uns beeindrucken. Die sich engagieren, etwas bewegen oder auch einfach etwas leisten, das bemerkenswert ist. Diese Menschen bekommen für das, was sie tun, aber oft nur wenig Aufmerksamkeit und Würdigung. Die LZ stellt sie mit einer neuen Serie in den Mittelpunkt. Unter www.schwäbische.de/alltagshelden finden Sie weitere Artikel aus dieser Serie. Wenn Sie auch jemanden kennen, den oder die wir in dieser Serie vorstellen sollten, schreiben Sie uns an redaktion@lindauer-zeitung.de

Renate Allweil wurde von Peter Schneider aus Wasserburg vorgeschlagen.