Eine ganzes Schulhaus voller toller Angebote

Samstagnachmittag in der Freien Schule und es summt und brummt wie an einem Schultag. Es ist der erste Familien-Info-Tag des Landkreises Lindau, der hier auf vier Stockwerken stattfindet. Er zeigt in einem beeindruckenden Angebot die vielen Möglichkeiten auf, mit denen junge Familien unterstützt werden: Angefangen beim Wunsch eine Familie zu gründen, über die Schwangerschaft, die ersten Schritte ins Familienleben und später des Kindes, Betreuungsangebote vom Kleinkind bis zu 13 Jahren, über Ernährung, Sicherheit im Auto, Kinderkrankheiten, Hilfe wenn Mama einmal krank ist, und – ja auch wenn alles einmal schief gelaufen ist – auch das Frauenhaus für Frauen in Not – für jede Lebenssituation von Familien gibt es Angebote und sorgen die verschiedenen Einrichtungen wie die Schwangerenberatungsstelle, das Familienpflegewerk, das Minimaxi Familienzentrum, die Rockzipfelgruppen und die Kindertagesbetreuung vom Kinderschutzbund und viele mehr dafür, dass Familien nicht allein gelassen sind.

Tipps für Schwangere

Iris Behrendt erwartet zum Jahresende ihr erstes Baby. „Es könnte das letzte Lindauer Baby im alten Jahr oder das erste im neuen Jahr werden“, verrät sie vergnügt. Sie ist im Gespräch mit Esther von Hoyer vom Gesundheitsamt und holt sich Tipps zu den Vorsorgeuntersuchungen und zu den empfohlenen Impfungen. „Als Schwangere bekomme ich aus allen Richtungen Ratschläge und Informationen, die sich teilweise widersprechen. Bei Frau Hoyer habe ich eine qualifizierte Ansprechpartnerin und kann Unsicherheiten überprüfen“, sagt die junge Frau und hat einen wichtigen Tipp: „Als Schwangere sollte man niemals googeln.“ Esther von Hoyer stimmt ihr zu: „Ich glaube, heutzutage haben es die jungen Frauen schwerer als früher. Es fehlen ihnen oft die direkten Vorbilder, dafür werden sie von allen Seiten mit viel Halbwissen überschüttet.“

Im Raum, in dem die die Fachberatung Kindertagespflege vom Kinderschutzbund im Landkreis Lindau die Großtagespflege und die Kindertagespflege vorstellt, ist das große Krabbeln angesagt. Dort auf dem roten Teppich proben ein paar Zwerge, wie es sich anfühlt, von einer Tagesmama betreut zu werden. Susanne Schnell, die Leiterin der Fachberatung erzählt, dass sie noch vereinzelt Plätze frei haben und schwärmt von der sehr persönlichen und flexiblen Betreuung und die damit verbundenen Vorteile für die Kinder und deren Eltern, durch fortlaufend qualifizierte und liebevolle Tagesmütter. „Nicht jeder hat Oma und Opa vor Ort. Eine Tagesmutter kann ein sehr wertiger Ersatz und eine große Erleichterung für den Alltag sein“, erklärt sie.

Heike Motz von der Beratung für Familien mit kleinen Kindern vom LKR Lindau „Erste Schritte ins Familienleben“ und eine der Organisatorinnen des Familie-Infos-Tages freut sich über die schöne Kooperation mit der Freien Schule, die der Veranstaltung ihre gesamte Infrastruktur zur Verfügung stellt, und sich zudem selbst mächtig ins Zeug legt. Schüler der Freien Schule haben beispielsweise eine Zirkusvorführung eingeübt, und unterhalten die Besucher damit prächtig. Vorträge, unter anderem zum Elterngeld und zur Elternzeit, ein Erste-Hilfe-Notfall-Kurs für Säuglinge und Kleinkinder vom Sozialdient katholische Frauen, musikalische Früherziehung zum Mitmachen und der Circus Minimus von Clown Stefan Roth, runden das unterhaltsame und informative Programm ab. „Den Clown hat uns der Round Table für die Veranstaltung finanziert. Das freut uns sehr“, sagt Motz. Ihr und ihren Mitstreiterinnen Anke Fischer, Branka Bilgeri, Lisa Matzner und Gabi Haßler sei vor allem wichtig, dass den Familien das große Angebot bewusst ist, und sie sich auch an die Beratungs- und Hilfsstellen wenden.