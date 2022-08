Eine für Alle und Alle für Eine

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Überall im Fernsehen Damenfußball und die Gründung einer der ersten Frauenfußballmannschaften in der Region ist rund 50 Jahre her – für die frühere Kapitänin der Damenmannschaft des TSV Schlachters, Laura Steur, steht fest: „Wir bringen die Frauschaft wieder zusammen!“. Und sie setzt ihre Idee umgehend erfolgreich um: Am Wochenende trafen sich die „Golden Girls“ zu ihrem eigenen Sommermärchen. Gekickt wurde zwar nicht mehr, Spaß hatten die Ladies dagegen ganz wie in alten Zeiten...

„Der Sportplatz war in den siebziger Jahren unser Zuhause, der Verein eine einzige große Familie“ erinnert sich Laura Steur. Vom Kind bis zum Opa kickte vor, während und nach den Rundenspielen der ersten und zweiten Mannschaft jeder in Schlachters. Natürlich auch die Frauen, und die bekamen immer mehr Lust auf eine eigene Damenmannschaft. „Ihr macht das gar nicht schlecht“ fand Martin Fleck „wir ziehen das jetzt durch, gründen eine Damenmannschaft und ich werd´ Euer erster Trainer!“ Und so kam es, dass der TSV Schlachters bereits in den siebziger Jahren eine Damenfußballmannschaft beim Verband anmeldete.

„Vielleicht hat unser Mut und unsere Freude am Fußballspielen damals auch ein bisschen dazu beigetragen, dass der Damenfußball 50 Jahre später endlich begeistert gefeiert, anerkannt und gewertschätzt wird“ freuen sich die 15 „Golden Girls“ bei ihrem Revival-Treffen.

„Und das war in der Tat zu unserer Zeit nicht üblich“ berichtet die Mannschaftsführerin. „Ob der BH das wohl durchhält?“ oder „Wisst ihr überhaupt, was ein Abseits ist?“ waren oft noch die freundlicheren Zwischenrufe. Und ins Rathaus wurden die Kickerinnen auch nie eingeladen.

„Da standen wir aber drüber“ lachen die Ladies heute und erzählen sich begeistert von nervenzerfetzenden Pokalfinalen mit Verlängerung und Elfmeterschießen und davon, dass sie die ersten Trikots bei der A-Jugend ausgeliehen und sich danach selbst welche genäht haben.

Damenspiele dauerten damals zweimal 30 Minuten, seit 1993 wird auch im Damenfußball zweimal 45 Minuten gespielt. Heute gibt es ganz selbstverständlich eine personell gut aufgestellte Damenmannschaft und eigene Mädchenmannschaften.

Den geschenkten Tag und die Reise in die Vergangenheit vergessen die Fußball-Pionierinnen garantiert nicht so schnell. „Das bleibt immer ein Team – Eine für Alle und Alle für Eine, egal wie viel Zeit dazwischenliegt“.