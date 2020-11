„Eine Frage der Verantwortung“: Caritas schließt Läden, um Mitarbeiter zu schützen

Die Schlange ist lang an diesem Tag. Es ist der letzte, bevor der Tafelladen der Caritas für die nächsten zwei Wochen schließt. Corona macht dies notwendig. Und gleichzeitig würde es Corona eigentlich notwendig machen, dass die Türen der Tafel offen bleiben.

„Wenn jemand krank wird, könnte ich mir das nicht verzeihen“

Die Entscheidung hat sich Harald Thomas nicht leicht gemacht. „Wir schließen, weil der Himmel sehr schwarz ist und ich nicht will, dass meine Helfer im Regen stehen“, bringt der Geschäftsführer des Lindauer Caritas-Verbands den Grund für die Schließung der beiden Tafelläden in Lindau und Lindenberg poetisch auf den Punkt. Pragmatischer erklärt heißt das, dass Harald Thomas seine Helfer mit dieser Maßnahme angesichts der immer steiler ansteigenden Corona-Zahlen im Landkreis schützen will. Immerhin arbeiten 65 Helfer in sechs Teams an sechs Tagen in der Woche im Verkauf der Lindauer Tafel. In Lindenberg sind es 45. Hinzu kommen noch die Fahrer, die jeden Tag die Waren von den Supermärkten und Geschäften abholen, um sie zu den Tafeln zu bringen. Und ganz abgesehen davon, dass alle Mitarbeiter ehrenamtlich arbeiten, zählen die meisten wegen ihres Alters zur sogenannten Risikogruppe. „Wenn da jemand krank wird, dann könnte ich mir das nicht verzeihen“, sagt Harald Thomas und betont: „Das ist eine Frage der Verantwortung.“

„Die Tafel ist wichtig, aber die Gesundheit ist wichtiger“, sagt er außerdem und weist darauf hin, dass er sich nicht nur seinen Helfern gegenüber verpflichtet fühle, sondern auch seinen Kunden. Schließlich gehörten auch sie einer Risikogruppe an, weil sie durch ihren niedrigen Lebensstandard zum gefährdeten Kreis zählten. Zwar verfügen die Tafelläden wie jeder andere Laden über ein vorgeschriebenes Hygienekonzept mit Desinfektion und Maskenpflicht. Weil aber nur zwei Kunden gleichzeitig im Laden einkaufen dürfen, würden sich regelmäßig lange Warteschlangen vor den Läden bilden. Aufgeklebte Makierungen auf dem Bürgersteig sorgen zwar für das Stehen auf Abstand und die Maskenpflicht auch vor dem Laden schütze ebenso, trotzdem besteht in Harald Thomas Augen immer noch ein gewisses Restrisiko.

Organisatorisches soll geklärt werden

Die Tafeln vorerst einmal für zwei Wochen zu schließen, hält Thomas allerdings für vertretbar. In dieser Zeit will er schauen, wie sich die Corona-Zahlen entwickeln und er will verschiedene organisatorische Dinge klären. Etwa, wie er die Warteschlangen entzerren kann oder aber, ob es überhaupt erlaubt ist, dass ein sechsköpfiges Verkaufsteam, jeder aus einem anderen Haushalt kommend, gemeinsam im Laden stehen darf. Aber solche Lebensmitteltüten, wie sie zu Zeiten des ersten Lockdowns ausgegeben wurden, wo die Tafelläden über Wochen hinweg zuerst völlig geschlossen und dann nur an zwei Tagen geöffnet waren, wird es dieses Mal ganz sicher nicht geben. „Da fehlt mir das Personal.“

Die Helfer jedenfalls tragen Harald Thomas’ Entscheidung mit. „Ich finde das richtig. Man hat einfach langsam ein ungutes Gefühl“, sagt Ingrid Held, während sie noch die letzten Handgriffe beim Gemüse macht, bevor die Kundschaft gleich den Laden betreten wird. Hubert Hitzhaus nickt bestätigend und ergänzt, „auch wenn es wieder die Armen und Bedürftigen trifft. Aber wir riskieren ja unsere Gesundheit.“

Verständnis zeigen auch die Tafelkunden. In einer langen Schlange warten sie draußen vor dem Laden. Jeder für sich in seinem abgeklebten Feld. 26 Kärtchen mit Nummern hat Harald Thomas an diesem Morgen schon ausgegeben. Da ist Geduld gefragt. „Wenigstens regnet es heute nicht“, freut sich eine Frau und antwortet auf die Frage, was sie denn jetzt ohne Tafel machen werde, „da müssen wir eben eine andere Lösung finden.“ Dabei hofft sie auf eben jene Lebensmitteltüten, die es dieses Mal nicht geben wird, oder auf ein „Überbrückungsgeld vom Staat“. „Ich finde es schade, denn es hilft halt doch immer weiter“, kommentiert eine andere Frau die Schließung der Tafel. Gerade Obst und Gemüse seien hier extrem preiswert zu haben. „Da krieg ich eine ganze Tasche voll für einsfünfzig“, schaltet sich ein Mann ein. „Ja, da spart man schon einen Haufen Geld. Gerade das Gemüse ist woanders sehr teuer. Und hier kriegt man für das wenige Geld auch noch immer eine sehr gute Qualität“, sagt die Frau. „Gebäck, Semmeln und Brot sind hier auch sehr günstig. Das kaufe ich auch immer ein“, ergänzt der Mann und ist schon gespannt auf das Angebot. Weil sich Brotwaren gut einfrieren ließen, wolle er sich an diesem letzten Tag reichlich damit eindecken und einen Vorrat anlegen, der für die nächsten vierzehn Tage reiche, verrät er seine Strategie.

Kunden: Bei Discountern ist Vieles „zu teuer“

Während schwer bepackt die ersten zwei Frauen aus dem mittlerweile geöffneten Laden kommen, zeigt eine Frau ganz vorne in der Schlange ebenfalls Verständnis für die Entscheidung der Tafelleute. Wenngleich sie es bedauert. „Ich finde schade, dass mir jetzt mein frisches Gemüse fehlt“, sagt auch sie und erklärt, dass sie großen Wert auf gesundes Essen lege, damit auch sie wiederum gesund bleibe. Die Tafel ermögliche ihr dies. Denn selbst bei den Discountern sind Obst und Gemüse zu teuer für die Frau, die durch Scheidung und Krankheit von einer kleinen Rente leben muss. Wie schon der Mann kauft auch sie bei der Tafel gern Brot und Kuchen und friert es ein.

Bis die Tafel wieder geöffnet hat, wird sie in den ganz normalen Bäckereien einkaufen müssen. Dabei setze sie ihre Hoffnung auf Aktionen wie „Brot vom Vortag“, wie es manche Bäckereien schon beim Lockdown im Frühjahr angeboten hätten. „Das gibt es dann wenigstens zum halben Preis.“ Aber grundsätzlich kaufe sie all ihre Lebensmittel bei der Tafel. „Hier gibt es immer ganz tolle und gute Sachen“, schwärmt sie. „Wenn es dann auch noch sowas wie Lachs gibt, dann ist das ein Festessen“, sagt sie und betont: „Ich bin so froh und dankbar, dass es die Tafel gibt.“