Eine Flut an Bestzeiten: Lindauer Nachwuchsschwimmer verbessern ihre Leistungen

Eine Flut von persönlichen Bestleistungen und etliche Medaillen – das war die Ausbeute der sechs Nachwuchsschwimmer des TSV 1850 Lindau, die im Lindenberger Hallenbad zum Kuhschellensprint angetreten waren.

25 Vereine aus Bayern, Württemberg, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein waren mit 220 Aktiven ab Jahrgang 2012 angereist, um sich in mehr als 1000 Starts zu messen. Erfolgreichster Lindauer war der achtjährige Ben Bandlow. Nach zwei zweiten Plätzen über 25 Metern Brust und 50 Metern Rücken siegte er über 25 Meter Rücken und Freistil sowie über 50 Meter Freistil. Seine Zeiten verbesserte er dabei deutlich, sodass er aufgrund seiner Leistungssteigerung eine Einladung vom Bezirk Schwaben erhielt, um beim Bezirkevergleichswettkampf Anfang März in der Schwaben-Auswahl zu schwimmen.

Lucas Trindade Rodriguez (2008) siegte über 50 Meter Brust und sammelte gleich vier Bronzemedaillen über Freistil, Rücken und Schmetterling, was seine Ausgeglichenheit in den vier Schwimmarten verdeutlicht. Enja Eckert (2010) unterbot bei ihrem zweiten Wettkampf alle ihre Bestleitungen deutlich. Sie siegte über 25 Meter Brust und erschwamm Bronze über 25 Meter Freistil. Der älteste der Lindauer Mannschaft, Marvin Pietsch (2005), erkämpfte sich über 50 Meter Schmetterling und 100 Meter Brust Bronze. Knapp am Treppchen vorbei schwamm Lilli Riekmann (2011), die bei drei ihrer sechs Starts auf dem undankbaren vierten Rang landete. Samara Jaafer Hamze (2009) fand nicht so recht in den Wettkampf und erzielte mit Platz fünf über 200 Meter Brust ihre beste Platzierung. Dennoch erschwamm sie drei Bestzeiten.