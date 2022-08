Eine Allee aus Licht

Die Arbeit vom konzeptionell arbeitenden Künstlerduo Pfeifer und Kreutzer ist eine interaktive Lichtinstallation bestehend aus 24 Laternen. Diese stehen im Rahmen der Biennale auf dem Bahndamm und schalten sich entgegengesetzt der Laufrichtung vorbeikommender Personen an und wieder aus. So nähern sich Licht und Mensch erst an und entfernen sich dann wieder, heißt es in einer Pressemitteilung. Es ergeben sich Lichtrhythmen, welche die Bewegungen der Menschen in Lindau nachzeichnen.

Anne Pfeifer und Bernhard Kreutzer leben und arbeiten in München und Reichelsheim im Odenwald. Anne Pfeifer studiert von 2012 bis 2017 an der AdBK München und absolviert ihr Studium 2017 als Meisterschülerin von Jorinde Voigt. Bernhard Kreutzer studiert von 2010 bis 2018 an der Hochschule für Fernsehen und Film und absolviert 2018 sein Studium in der Abteilung III Spielfilm und TV. Pfeifer und Kreutzer erhielten 2019 eine dreimonatige Künstlerresidenz in Gwangju, Südkorea, gefördert durch das Goethe-Institut, das Kulturreferat der Landeshauptstadt München, dem super+Centercourt und dem Gwangju Museum of Art. Darüber hinaus haben sie an zahlreichen Ausstellungen teilgenommen, unter anderem in München, Istanbul, Gwangju, Frankfurt, Orońsko und Parma.