Gleich zu mehreren Einbrüchen in Gartenhäuser ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurden insgesamt drei Türen an Schreibergärten in der Ladestraße in Lindau gewaltsam aufgebrochen. Hierzu wurden unter anderem auch Werkzeuge benutzt. Gestohlen wurde nichts. Der oder die Täter verursachten allerdings Sachschäden zwischen 20 Euro und 80 Euro.