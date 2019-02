Einbruch in Vereinsgaststätte: „Jugendkasse“ gestohlen

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in das Vereinsheim des TSV Oberreitnau eingebrochen. Sie schoben an der Gebäuderückseite einen Fensterrollo nach oben, schlugen mit einem Stein die Scheibe ein und kletterten über das Fenster ins Innere, berichtet die Polizei.

Entwendet wurden etwas Wechselgeld, das sich in einem Plastikbecher befunden hatte, und die sogenannte „Jugendkasse“, die aus einem Gummiball bestand und nur wenig Bargeld enthielt. Der angerichtete Sachschaden ist wohl höher als der Diebstahlsschaden, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Vorfall wurde erst am Montagnachmittag bemerkt. Die Kripo Lindau hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.