Einbruch in Lindaupark endet mit Haft

Manchmal kann es für die Angeklagten vor Gericht richtig eng werden – und dies wortwörtlich. Die fünf Angeklagten fanden im Amtsgericht Lindau gerade so vor der Richterbank auf den Zeugenstühlen Platz, ihre drei Verteidiger saßen dort, wo sich sonst Angeklagte und Verteidiger den Platz teilen. Und weil in die Jugendgerichtshilfe wegen eines anstehenden Wechsels zu zweit da war, war auch der Platz neben dem Staatsanwalt zu klein.

Eng wurde es aber auch schnell im übertragenen Sinn für das Quintett im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Zu erdrückend war die Beweislast schon während der polizeilichen Ermittlungen, so dass alle fünf die ihnen zur Last gelegten Taten weitgehend einräumen mussten. In erster Linie ging es dabei um zwei Einbrüche in einen Lindauer Elektromarkt im Februar vergangenen Jahres, um ein aufgebrochenes Schaufenster in Wangen sowie einen Einbruch in einen Kiosk in Lindau und drei Einbrüche in ein und dieselbe Imbissbude im Mai und Juni 2012.

Immer dabei war ein 16-jähriger Straßenbauer-Lehrling, der damals arbeitslos war, und die Zeit zu diversen Straftaten genutzt hatte. Er war vor Gericht extrem bemüht „reinen Tisch zu machen“, wie er selbst betonte, und nie mehr „vor Gericht aufzutauchen“.

Auch wegen Hehlerei verantworten

Im ersten Fall war er durch eine Dachluke in den Elektromarkt eingestiegen und hatte zwei Laptops und drei iPads erbeutet. Wert der Ware: fast 1700 Euro. Zwei iPads wurde er sofort an zwei seiner Kumpel los: einen heute 19-jährigen Schüler und einen 17-jährigen Mechatroniker-Lehrling. Beide haben die Ware später weiterverkauft und hatten sich deshalb auch wegen Hehlerei zu verantworten.

Gelegenheit macht bekanntlich Diebe. Nachdem der Coup dem 16-Jährigen anscheinend so prächtig gelungen war, entschloss sich das Trio gleich noch einmal einzusteigen. Begleitet wurden sie dabei von einem 20-jährigen Arbeiter und dem Bruder des Mechatronikers, einem heute 16-jährigen Schüler.

Die beiden Schüler standen „Schmiere“, während der Straßenbauer-Lehrling angeblich auf dem Dach nur die beiden Laptops holte, die er noch vom ersten Einbruch dort deponiert hatte. Die anderen beiden stiegen derweil in den Laden ein und nahmen mehrere Kopfhörer, MP3-Player und einen Flachbildschirm mit. Sie wollten die Beute später aufteilen und dann verkaufen. So weit kam es aber nicht, weil ihnen die Polizei bereits auf die Schliche gekommen war.

„Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben.“

Soweit die gemeinschaftlich begangenen Taten. Der Straßenbauer-Lehrling musste sein Gewissen aber auch noch wegen des Aufbruchs eines Schaufensters in Wangen zusammen mit drei anderen, dem besagten Kioskeinbruch und eben dem dreifachen Einsteigen in den Imbiss in Lindau erleichtern. Erbeutet hatte er zusammen mit wechselnden Komplizen alles Mögliche: Zigaretten, eine Flasche Whiskey, Feuerzeuge, Bargeld, Handys, Laptops – am Ende brach er mit einem Kumpel wegen zwei Portionen Döner und acht Schokoriegeln in den Imbiss ein. „Ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben“, sagt er im Rückblick. Langeweile habe sicher eine Rolle gespielt.

Für das Gericht ging es in erster Linie darum, die Rolle zu klären, die die einzelnen Angeklagten im Fall des zweiten Einbruchs in den Elektromarkt gespielt hatten. Vor allem für den 19-jährigen Schüler, der laut ärztlichem Gutachten an ADHS erkrankt ist, wurde es dabei richtig eng. Er war bereits einschlägig vorbestraft, weil er an mehreren Cabriolets die Dächer aufgeschlitzt hatte, um sich Wertgegenstände aus dem Innenraum der Autos zu nehmen.

Die Tat fiel in seine Bewährungszeit. Bewährung ist eine Chance. Diese hatte der junge Mann aber nach Ansicht von Richter Kind und der beiden Schöffen verspielt. Deshalb muss er für ein Jahr und neun Monate hinter Gitter.

Eher Mitläufer als treibende Kraft

Die gleiche Strafe droht dem Straßenbauer-Lehrling. Ihn rettet nur vor Gericht, dass er anscheinend im Jugendarrest, den er wegen einer anderen Straftat bereits verbüßen musste, zur Einsicht gekommen ist, dass sich Verbrechen nicht lohnt. „Da habe ich den Schalter umgelegt“, versprach er. Ein Schalter, den er sich patentieren lassen solle, wie Kind konterte.

Allerdings half ihm nicht nur der ominöse Schalter sondern vor allem, dass sein Ausbildungsbetrieb bereits zugesagt hatte, ihm die Lehrstelle zu lassen, wenn er nicht länger ins Gefängnis muss.

Für die anderen Angeklagten sah das Jugendschöffengericht Arreststrafen als ausreichend an. Der 20-jährige Arbeiter kam mit einer Woche Jugendarrest davon, auch, weil er eher Mitläufer als treibende Kraft war. Das Brüderpaar muss sich mit zwei Wochen Jugendarrest abfinden.

Allerdings stellte Kind allen gegenüber klar, dass es das nächste Mal richtig eng werde, falls sie sich noch einmal etwas zuschulden kommen lassen sollten. Und damit meinte er nicht die Zahl der Sitzplätze im Gericht. (jtw)