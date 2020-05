Einbruch in Lagerraum

Im Zeitraum der letzten Woche ist in einen Lagerraum in der Wackerstraße in Lindau eingebrochen worden. Laut Polizeibericht stahlen die Täter mehrere Messgeräte und Werkzeuge von höherem Wert. Der Geschädigte bemerkte den Diebstahl am Montagmorgen.

Die Polizei sucht noch weitere Zeugen, die mögliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lindau unter Telefon 08382 / 91 00.