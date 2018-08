Einbruch in Edeka: Täter klauen Briefe und Briefmarken

Zwei Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in den Edeka-Markt in Rothkreuz eingebrochen. Sie stahlen Briefe und Briefmarken und sind danach wahrscheinlich mit einem Motorrad geflohen. Die Polizei sucht die beiden Täter nun.

Die beiden Täter, die ihre Gesichter unter Motorradhelmen versteckten, hielten sich laut Polizei nur wenige Minuten im Supermarkt auf. Kurz vor 3 Uhr nachts schlugen sie mit einem großen Stein die Glaseingangstüre ein, lösten dabei einen Alarm aus und suchten anschließend zielgerichtet den Schalter der Deutschen Post/ DHL innerhalb des Marktes auf.

Sie entwendeten alle vorhandenen Briefmarken im Wert von mehreren hundert Euro und zahlreiche Briefe. Sie entkamen unerkannt, bevor die Lindauer Polizei eintraf und das Gebäude umstellte. Die Spurensuche der Kriminalpolizei Lindau dauerte den ganzen Vormittag über an.

Weil beide Täter Motorradhelme trugen, geht die Polizei davon aus, dass sie mit einem Zweirad geflohen sind.