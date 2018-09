Einbruch in Bäckerei geklärt: Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen

In der Nacht zum 13. November vergangenen Jahres sind zunächst unbekannte Täter über ein Fenster in eine Filiale einer Bäckerei in Lindau eingestiegen. Die Einbrecher hatten unter anderem einen Tresor mit den Tageseinnahmen und Wechselgeld entwendet. Bei der Spurensicherung hat die Kriminalpolizei Lindau nun Hinweise auf die Einbrecher gefunden, wie es im Polizeibericht heißt.

Die Kriminalpolizei sieht zwei aus Rumänien stammende Männer im Alter von 25 Jahren als dringend tatverdächtig an. Das Ergebnis der Spurenauswertung ergibt, dass die beiden Tatverdächtigen zweifelsfrei am Tatort gewesen sind, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Beide ermittelten Männer seien schon wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten und deshalb zur Festnahme ausgeschrieben. Über ihren aktuellen Aufenthaltsort ist nichts bekannt.

Die Kripo Lindau prüft nun, ob die Männer für weitere Diebstähle in Bäckereien in Frage kommen, die im Herbst des vergangenen Jahres und im Frühjahr dieses Jahres im Landkreis Lindau verübt wurden.