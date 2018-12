Einbrecher steigen in Metzgerei ein

In der Nacht zum Montag ist in einer Metzgereifiliale durch einen bislang unbekannten Täter in der Köchlinstraße die Schiebetüre aufgehebelt worden. Nach Eindringen in die Geschäftsräume wuchtete der Unbekannte einen eingebauten Wandtresor aus einem der rückwärtig gelegenen Räumen heraus, entwendete diesen komplett und flüchtete über eine Seitentüre ins Freie. Wie die Polizei schreibt, erbeutete er die Tageseinnahmen und richtete einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an.