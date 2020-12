Einbrecher stehlen Pakete aus Lager

In der Nacht zum Donnerstag sind mehrere bislang unbekannte Täter in den Lagerraum einer Firma in der Von-Behring-Straße in Lindau eingedrungen. Mit einem Stein schlugen sie das Glas einer Tür ein und gelangten laut Polizei in den Innenraum des Firmenlagers. Dort entwendeten sie den Inhalt mehrerer Post- und Paketsendungen und flüchteten unbemerkt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 600 Euro, der Entwendungsschaden beträgt vermutlich mehrere Tausend Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 08382 / 91 00 in Verbindung zu setzen.